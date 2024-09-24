3 عادات خاطئة تدمر القدرة الجنسية للنساء

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت الدكتورة الروسية داريا كازاكوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، إلى أن الرغبة الجنسية لدى المرأة ليست مجرد دافع بيولوجي، بل هي مؤشر صحي عام يعكس التوازن بين الجسد والنفس.

وأوضحت أن الرغبة الجنسية لدى المرأة يمكن أن تتغير بسبب عوامل عديدة، مثل الحالة الجسدية والنفسية والإجهاد والعلاقات ونمط الحياة.

وتابعت أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تدمر الرغبة الجنسية، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

تناول الأطعمة الغنية بالدهون

الأطعمة المصنعة والدهنية، غنية بالسعرات الحرارية الفارغة، والتي تؤدي إلى زيادة الوزن وأمراض مزمنة، ما يؤثر سلبا على الرغبة الجنسية للنساء.

لذا، من الضروري تناول الفواكه والخضروات الطازجة، والمكسرات والبذور، واللحوم الخالية من الدهون والأسماك.

الإجهاد المزمن

العامل الآخر هو الإجهاد المزمن، الذي له تأثير قوي على الصحة النفسية، والنساء اللاتي يتعرضن للإجهاد باستمرار تنخفض لديهن الرغبة الجنسية.

لذلك، يجب على المرأة الاسترخاء والتأمل واليوجا وممارسة هواياتها المحببة التي تبعدها عن مشكلات الحياة اليومية.

قلة النوم

قلة النوم تؤثر أيضا سلبا على مستوى الطاقة والحالة المزاجية، وهذا بدوره يكبح الرغبة الجنسية.

لتعزيز الرغبة الجنسية، توصي الطبيبة باتباع بعض النصائح، وتشمل:

ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل واليوغا.

تخصيص وقت للهوايات والأنشطة الممتعة.

الحصول على قسط كاف من النوم.

طلب المساعدة المهنية عند الحاجة.

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