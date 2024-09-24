6 نصائح ذهبية لتعزيز السمع

محمد اسماعيل - القاهرة - فقدان السمع ليس مجرد مشكلة صحية، بل يؤثر على جودة الحياة بشكل كبير، فهو يؤدي إلى صعوبة في التواصل مع الآخرين، والعزلة الاجتماعية، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

أسباب فقدان السمع:

تتعدد أسباب فقدان السمع، ولكن العامل المشترك بينها هو التعرض المستمر للأصوات العالية، سواء كانت هذه الأصوات ناتجة عن الحفلات الموسيقية الصاخبة، أو حتى استخدام سماعات الرأس بصوت مرتفع، فإنها تلحق الضرر بالخلايا الحساسة في الأذن الداخلية المسؤولة عن تحويل الصوت إلى إشارات عصبية ترسل إلى الدماغ، وفقا لموقع "medicine".

نصائح لتعزيز حاسة السمع:

تجنب الأماكن الصاخبة قدر الإمكان، واختارالأنشطة التي لا تتضمن ضوضاء عالية.

استخدام وسائل حماية السمع.

امنح أذنيك قسطًا من الراحة من الضوضاء بشكل دوري، خاصة بعد التعرض لفترات طويلة للأصوات العالية.

خفض مستوى صوت التلفزيون والراديو.

تجنب استخدام سماعات الرأس بصوت مرتفع.

إجراء فحص للسمع بشكل دوري، خاصة بعد سن الأربعين، للكشف المبكر عن أي مشكلات.

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