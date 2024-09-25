10 صور لبلوجر تفقد توازنها وتسقط أثناء التزلج.. لن تصدق ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يظهر بلوجر تتعرض لإصابة خطيرة أثناء التزلج بـ"السكيت".

وظهرت في مقطع التيك توكر "صوفيا كاميل" من كاليفورنيا وهي تتزلج لكنها فقدت توازنها وسقطت وبعد ذلك استلقت على الأرض ممسكة بكاحلها والتوى قدمها، وفق ما أورد موقع "news18".

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين العديد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صوفيا الفيديو وعلقت قائلة: "التزلج بـ"السكيت" قد يكون خطيرا جدا، لقد أصيبت بالتواء في قدمى ومشكلة في الظهر.

وحصد الفيديو 130 مليون مشاهدة و2.9 مليون إعجاب.

وقال أحد المستخدمين أن هذا المكان غير آمن لأنه منحدرا وغريبا.

واقترح العديد من المستخدمين عليها أن أفضل طريقة لعلاج هذه الإصابة هي المشي.