الامارات | "أصيلة وصادقة..إيلون ماسك يعلق على أنباء "العلاقة العاطفية" مع جورجيا ميلوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 سبتمبر 2024

نفى رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الخميس، علاقته برئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بعد انتشار صورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت حالة من الجدل.

الصورة انتشرت لمؤسس شركة تسلا وميلوني وهما ينظران في عيون بعضهما البعض خلال حفل توزيع جوائز المواطن العالمي في مدينة نيويورك يوم الإثنين، حيث سلم ماسك ميلوني الجائزة التي تحمل الاسم نفسه.

وبعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وصفت صحيفة "نيويورك بوست "ما جرى بأنه علاقة حب عامة بين أغنى رجل في العالم وأول رئيسة وزراء إيطالية.

ورد ماسك، البالغ من العمر 53 عاما، على موقع "إكس" قائلا: "كنت هناك مع والدتي. ولا توجد علاقة رومانسية على الإطلاق بيني وبين رئيسة الوزراء ميلوني".

وذكرت التقارير أن ميلوني، البالغة من العمر 47 عاما، طلبت من ماسك أن يكون الشخص الذي يسلمها الجائزة في حفل يوم الاثنين، بينما سافر رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا إلى إيطاليا مرتين العام الماضي للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية- في يونيو وديسمبر.

وأشاد رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا بـ ميلوني، عندما قدم لها الجائزة، قائلا إنها "شخص أكثر جمالا من الداخل من الخارج".ووصفها أيضًا بأنها"أصيلة وصادقة"، بحسب ما أورد موقع بوليتيكو. وردت السياسية اليمينية على الإطراءات قائلة إن ماسك كان "عبقريًا ثمينًا".

وكان ماسك وميلوني التقيا عدة مرات في السابق، حين استضافت رئيسة الوزراء الإيطالية الملياردير في مقر إقامتها الرسمي في روما خلال شهر يونيو العام الماضي. ثمّ زار ماسك إيطاليا في ديسمبر من العام نفسه، حيث ألقى كلمة في مهرجان سياسي استضافه حزب "إخوان إيطاليا" اليميني الذي تتزعمه ميلوني.



وانفصلت ميلوني عن شريكها أندريا جيامبرونو، منذ فترة، بعد أن أدلى بتعليقات على التلفزيون الإيطالي عام 2023، فيما تشتهر بعلاقاتها القوية مع مشاهير المال والسياسة في مختلف أنحاء العالم.