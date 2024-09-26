جميلة الشمرى تحتفل باليوم الوطني بعرض أزياء ساحر في العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أذهلت المصممة السعودية الشابة جميلة الشمرى الحضور في حفل الاحتفال باليوم الوطني السعودي بعرض أزياء فريد من نوعه أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.

تألقت مجموعة الأزياء التي قدمتها الشمرى بلمساتها العربية الأصيلة، والتي مزجت بين التراث السعودي والعناصر العصرية بطريقة مبتكرة. وساهمت خبيرة التجميل المعروفة ميرفت عطاالله في إضفاء لمسة من السحر على العارضات، مما زاد من جمال إطلالاتهن.

حظي العرض بإعجاب الحضور الذي عبر عن إعجابه بالتصاميم المميزة والابتكارية التي قدمتها الشمرى.

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