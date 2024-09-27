الامارات | بوتسوانا تهدد بذبح 20 ألف فيل لإطعام السكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس بوتسوانا، موكجويتسي ماسيسي، عن خطط لذبح 20 ألف فيل في أعقاب خلافات مع ألمانيا بشأن فرض قيود محتملة على استيراد طرائد الصيد.

وقال ماسيسي، لصحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار، أمس «كما تعلمون، في أبريل الماضي، عرضت بوتسوانا، بمنتهى الاحترام، تقديم 20 ألفاً من أفيالنا إلى ألمانيا». وأضاف أنه «لم يتلق أي رد حتى الآن من الحكومة الألمانية».

وقال ماسيسي إن بلاده، مثل منطقة الجنوب الإفريقي ككل، تعاني «أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاماً».

وأضاف ماسيسي «شعبنا يتضور جوعاً. والأفيال معرّضة لخطر الموت. وعندما يتضور أفراد شعبنا جوعاً، فمن واجبنا إطعامهم. ويمكنني أن أقول لكم بصراحة: إنهم يأكلون الأفيال أيضاً». ولم يحدد ماسيسي متى سيبدأ ذبح أول الحيوانات.