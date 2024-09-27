الامارات | مطار دبي الدولي يعزز تجربة السفر الميسّر بافتتاح صالة لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت مطارات دبي أمس، رسمياً، أول صالة سفر مخصصة لأصحاب الهمم في المبنى 2 من مطار دبي الدولي، لتضع بذلك معايير جديدة للسفر الشامل، حيث صُممت الصالة الفريدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأصحاب الهمم، بما في ذلك ذوو التوحد والتحديات غير المرئية، من خلال توفير مساحة هادئة ومريحة لهم في قلب المطار.

ويأتي افتتاح «صالة السفر لذوي الاحتياجات الخاصة» ثمرة تعاون بين مطارات دبي ودناتا، الجهة المشغلة للصالة، ويؤكد التزام الطرفين بتقديم أفضل الخدمات لجميع الضيوف المسافرين. وهذه الصالة هي جزء من برنامج طموح بملايين الدراهم، يتضمن خططاً لافتتاح صالات مماثلة في مباني المسافرين الأخرى.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «تعكس هذه الصالة التزامنا الراسخ بجعل مطار دبي الدولي مكاناً يرحب بجميع المسافرين. تم تصميم هذه المنشأة الفريدة بعناية فائقة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، وتتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مدينة شاملة وصديقة لأصحاب الهمم».

ويعكس التصميم المتقن للصالة الذي نفّذه فريق التصميم في مطارات دبي، رؤية شاملة تتماشى مع قيم مطار دبي الدولي، ومدينة دبي على حد سواء. وتم تصميم الصالة بعناية فائقة لتلبية احتياجات المسافرين بشكل أساسي، مع الحرص على دمجها بانسيابية مع بقية مرافق المطار، ما يضمن تجربة سفر استثنائية للجميع.

ويجسد التصميم الداخلي للصالة روح دبي العصرية، حيث يجمع بين الأناقة والعملية في تناغم فريد. وانسجاماً مع «كود دبي للبيئة المؤهلة»، زُوّدت الصالة بمجموعة من الميزات تضمن سهولة الوصول والراحة للجميع. وتشمل هذه الميزات مساحات واسعة مخصصة للكراسي المتحركة لضمان حرية الحركة، وأسطحاً ذات ألوان متباينة لتسهيل التنقل للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، ومقاعد في موقع قريب من الموظفين لضعاف السمع لتسهيل التواصل المباشر. كما تضم الصالة منطقة هادئة لتخفيف الضغط على الأفراد من ذوي التوحد وتوفر لهم ملاذاً للسكينة والاسترخاء، إضافة إلى صالة مخصصة للقصّـر غير المصحوبين بذويهم، تضمن لهم الأمان والرعاية.