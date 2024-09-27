3 طرق تحارب شيخوخة الدماغ.. اتبعها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت طبيبة الأعصاب الروسية يلينا كورشون عن بعض الطرق التي قد تسهم في محاربة شيخوخة الدماغ.

وقالت يلينا: "مع التقدم في السن، يعاني العديد من الأشخاص من انخفاض القدرات العقلية وضعف الذاكرة بسبب شيخوخة الدماغ، ويوجد بعض الطرق التي يمكن اتباعها للحفاظ على الدماغ والأعصاب، وفقا لصحيفة "فيستي".

وأضافت: "يؤثر ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الأوعية الدموية والإرهاق المزمن وقلة النوم والتغذية غير المتوازنة والالتهابات الفيروسية سلبا على الدماغ، ولكن ضبط هذه العوامل يساعد على تحسين صحة الدماغ وتأخير شيخوخته.

ويجب على الشخص تحسين نومه للحفاظ على صحة الخلايا العصبية في سن الشيخوخة، إذ يحتاج الجسم إلى 7-8 ساعات يوميا، ومن المفيد أيضا تعلم لغة أجنبية جديدة لتنشيط الدماغ وخلاياه.

ومن الضروري للحفاظ على صحة الدماغ وفقا للطبيبة تناول المنتجات التي تحتوي على الفوسفاتيديل سيرين، إذ تعمل هذه المادة على تنشيط الدماغ، كما لها تأثير مفيد على الذاكرة والتركيز والتفكير.

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