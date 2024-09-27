عنصر غذائي يجب إضافته للنظام الغذائي بعد سن الـ 35

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة جالينا فولكوفا أخصائية التغذية أنه بعد سن الـ35 يجب إضافة وزيادة كمية البروتين السهل الهضم في النظام الغذائي، لأنه في هذا العمر تبدأ عملية الضمور العضلي.

وبعد سن الـ35 تبدأ عملية الضمور العضلي بالتطور، أي يبدأ الإنسان يفقد الكتلة العضلية، وهذه عملية مرتبطة بتقدم العمر، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

لذلك يجب التركيز على تناول أطعمة غنية بالبروتينات، ويمكن الحصول على بروتين سهل الهضم في وجبة الإفطار من البيض وجبن القريش.

ويمكن تناول اللحوم الحمراء 2-3 مرات في الأسبوع في وجبة الغداء أو العشاء، أما في الأيام الأخرى فيمكن تناول لحم الدواجن والأسماك.

وأيضا يجب الانتباه إلى طريقة تحضير هذه الأطعمة، فمثلا البروتين الموجود في اللحوم الحمراء ولحم الدواجن يصبح سهل الهضم إذا كان مفروما أو على شكل شرائح رقيقة وبالطبع مسلوقا أو مشويا أو مطبوخا على البخار وليس مقليا.

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