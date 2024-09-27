الامارات | كوريا تصدر تأشيرة جديدة لجذب الأجانب المتخصصين في التكنولوجيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت حكومة جمهورية كوريا، أمس ، إنها ستنشئ برنامج تأشيرة جديدة لجذب العمال الأجانب المتخصصين في الصناعات عالية التقنية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمجتمع يتزايد فيه عدد السكان الأجانب.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أنه بموجب هذه السياسة، سيتم إصدار "تأشيرة من الدرجة الأولى" لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الكمية والفضاء، من خلال تقديم مزايا الهجرة والإقامة.

وقالت وزارة العدل إن نطاق برامج التأشيرات المرتقبة سيتم تحديده من خلال المشاورات مع الوكالات الحكومية ذات الصلة.