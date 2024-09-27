الامارات | 8 فوائد لتناول مشروب بذور الشيا والقرفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 سبتمبر 2024

يمكن أن يساعد تناول بذور الشيا والقرفة معًا في التحكم في الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم وخفض الكوليسترول، كما توفر فوائد مثل تحسين الهضم ودعم صحة القلب وخصائص مضادة للالتهابات وتعزيز الإدراك.

وبحسب ما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، إليك ثمانية فوائد لتناول مشروب بذور الشيا والقرفة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

بذور الشيا مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.عند نقعها في السائل، تتمدد بذور الشيا وتشكل مادة تشبه الهلام، مما يساعد في الهضم من خلال العمل كمضاد حيوي.

وبصرف النظر عن ذلك، تشتهر القرفة أيضًا بخصائصها المضادة للالتهابات ويمكنها أيضًا تهدئة الجهاز الهضمي، مما يجعل هذا المشروب علاجًا طبيعيًا للانتفاخ وعدم الراحة.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يُعرف الجمع بين بذور الشيا والقرفة بقدرتهما على المساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم، وتعمل بذور الشيا على إبطاء هضم الكربوهيدرات، مما قد يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقد ثبت أن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، كما أن الجمع بين الاثنين يجعل هذا المشروب علاجاً مثاليا لمرض السكري ويحسن أيضا الصحة الأيضية.

دعم صحة القلب

إن إضافة القرفة وبذور الشيا إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب بعدة طرق، فبذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية للحد من الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول. من ناحية أخرى، تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. في الواقع، قد يساعد تناول هذا المشروب بانتظام في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تحسين مستويات الدهون وتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل.



إدارة الوزن

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فإن هذا المشروب هو أقوى مزيج من الألياف من بذور الشيا، ويمكن أن تكون الخصائص الحرارية للقرفة مفيدة لإدارة الوزن، حيث يساعدك محتوى الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

ويمكن أن تساعد القرفة أيضا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ما يسهل حرق السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد شرب مشروب بذور الشيا والقرفة كوجبة خفيفة في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ودعم جهود إنقاص الوزن.

تحسين صحة العظام

بذور الشيا هي مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، بينما تحتوي القرفة أيضا على مركبات قد تساعد في تحسين كثافة العظام.

وتعمل هذه المكونات معًا على تعزيز صحة العظام وتساعد في منع هشاشة العظام، وهو أمر مهم بشكل خاص للنساء وكبار السن.



خصائص مضادة للالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري، وتمتلك كل من القرفة وبذور الشيا خصائص مضادة للالتهابات، حيث تحتوي القرفة على مركبات البوليفينول التي ثبت أنها تقلل الالتهاب في الجسم، في حين أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا يمكن أن تساعد في خفض علامات الالتهاب.

وقد يساعد الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب في إدارة الالتهاب وتعزيز الصحة العامة.

مستويات الطاقة المعززة

توفر بذور الشيا مصدرا مستداما للطاقة بسبب محتواها العالي من البروتين والدهون الصحية، كما أنها تطلق الطاقة ببطء، مما يمنع انهيار الطاقة، ويمكن أن تعمل إضافة القرفة على تعزيز مستويات الطاقة عن طريق تحسين الدورة الدموية وتدفق الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يكون الاستمتاع بمشروب بذور الشيا والقرفة بمثابة مشروب رائع قبل التمرين أو معزز للطاقة في منتصف النهار.



تحسين الوظيفة الإدراكية

يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في بذور الشيا والقرفة أيضا أن تدعم صحة الدماغ، وتعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بذور الشيا ضرورية للحفاظ على الوظيفة الإدراكية وقد تساعد في الحماية من التدهور المرتبط بالعمر.

ويرتبط القرفة بتحسين الذاكرة والمعالجة الإدراكية، ويمكن أن يكون دمج هذا المشروب في روتينك طريقة لذيذة لتغذية دماغك وتعزيز الوضوح العقلي.