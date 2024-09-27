عينك تكشف إصابتك بأمراض قاتلة في الكبد.. احذر هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تُعتبر العين من الأعضاء الحساسة، التي تظهر عليها علامات تحذيرية تكشف عن إصابة بعض الأعضاء الحيوية بمشكلات صحية خطيرة، ومنها أمراض الكبد.

وبحسب ما ذكره موقعي Mayo Clinic وCleveland Clinic، إليك العلامات التحذيرية التي تظهر على العين وتكشف الإصابة بأمراض الكبد الخطيرة، وتشمل ما يلي:

1- اصفرار بياض العين

عادةً ما يشير اصفرار العين إلى تراكم مادة البيليروبين في الدم، التي تنتج عن انهيار خلايا الدم الحمراء نتيجة حدوث خلل في الكبد، وتعتبر من أكثر العلامات الشائعة لأمراض الكبد.

2- احمرار العينين

يعد احمرار العينين من العلامات التي تدل على خطر الإصابة بالتهاب الكبد، والذي يمكن أن يسبب تورم الأوعية الدموية الصغيرة في العين.

3- تغير لون بؤبؤ العين

قد يعاني بعض الأشخاص من تغير في لون بؤبؤ العين بحيث يظهر غائمًا قليلاً، مما يشير عادةً إلى مشكلة صحية في الكبد.

4- ظهور بقع بيضاء على القرنية

يمكن أن تشير ظهور البقع إلى تراكم الدهون في القرنية، وهي حالة تتعلق بأمراض الكبد المزمنة.

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