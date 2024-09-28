هل ظهور النمل في المنزل دليل على الحسد أو العين؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تنتشر العديد من المعتقدات حول العلاقة بين ظهور النمل وارتباطه بالحسد، وهو ما يعكس عمق الجذور الثقافية لهذه الأفكار وتأثيرها على سلوك الأفراد.

كيف نعرف أننا محسودون؟

قالت حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، في حوار مع الإعلامية رضوى الشربيني على قناة CBC سفرة: أول حاجة لازم نعرفها أن الجن والإنس "لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك"، يعني ربنا أعطى القدرة للناس على الأذى، لكن جعل الإذن بيده وحده.

وتابعت: "الحسد يظهر في صورة تشتيت ذهني مفاجئ، صعوبة في التركيز، شعور بثقل نفسي، وألم غير مبرر في البطن دون أي سبب مرضي، وهذا هو الحسد أو العين، لكنه ليس الحسد التقليدي فقط."

الفرق بين الحسد والعين

وأضافت "زينال": "الحسد يحدث عندما تطلق المخ ذبذبة كهرومغناطيسية تؤثر على عصب العين، كأنها سهم ليزري يصيب الهدف إذا كنتِ مؤمنة جداً بالحسد، أما العين، فهي تأثير يحدث فوريًا ولازم يكون أمامك شخص يراك".

هل وجود النمل في المنزل دليل على الحسد؟

من جانبها، قالت خبيرة الطاقة، إيمان خير، إن وجود النمل في المنزل قد يدل على وجود طاقة حسد كبيرة تؤثر على المال والأسرة.

وأشارت "خير" في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أنّ ظهور النمل، قد يكون دليلاً على تعرض الزوج أو الزوجة أو الأبناء للحسد أو العين.

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