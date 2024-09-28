تفسير رؤية الثعابين في الحلم.. هل تدل على السحر والحسد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

رؤية الثعابين في المنام من أكثر الأحلام المفزعة التي تثير فضول الكثير من الأشخاص، مما يدفعهم للبحث عن تفسير لها.

وبحسب ما ذكرته مفسرة الأحلام صوفيا زادة خلال لقائها في برنامج "Inbox" المذاع على قناة صدى البلد، فإن رؤية الثعابين في المنام تدل على البعد عن الله وعدم الانتظام في الصلاة، مما يشير إلى وجود عدد من الأشخاص غير الصالحين في حياة الرائي.

كما أوضحت "صوفيا" أن الثعابين قد ترمز في بعض الحالات إلى الأذية والسحر.

اقرأ أيضا:

تزيد من قيمتها الغذائية.. 6 أطعمة تناولها مع السبانخ

احذر الإفراط.. مشروب شهير يدمر الكلى والقلب لهذه الأسباب

تقوي عقلك.. فاكهة يمكنها تقليل خطر الإصابة بمرض يصيب الدماغ

مكاسب مالية وانتهاء علاقات سامة.. حظ سعيد لـ 3 أبراج الفترة القادمة

فيديو مروع.. الأرض تنشق وتبتلع شاحنة ضخمة في ثوانٍ