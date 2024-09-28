كيف تؤثر 4 أكواب من المشروبات الغازية على صحة كليتك وكبدك؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر المياه الغازية من أكثر المشروبات الشائعة، التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها بصورة مفرطة، دون معرفة تأثير ذلك على الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الكبد والكلى.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول أكثر من 3 أكواب من المشروبات الغازية يؤثر سلبًا على الكلى، إذ يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر والفوسفور، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الكالسيوم في البول، وبالتالي زيادة خطر تكوين حصوات الكلى.

وأضاف "القيعي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يتسبب في تلف الأوعية الدموية التي تغذي الكلى. وهذا الأمر يؤثر سلبًا على صحتها، ويعرضها للضغط، ما قد يؤدي إلى إصابتها بالفشل الكلوي على المدى البعيد.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن تناول المشروبات الغازية بكثرة، يتسبب في تراكم الدهون في الكبد، وذلك بسبب السكريات الصناعية الموجودة في هذه المشروبات، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

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