هذا ما يحدث للجسم عند الإفراط في السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الإفراط في تناول قد يغير من كيفية عمل الخلايا ويسرع الشيخوخة.

لذا يوصي الخبراء بتناول 25 إلى 35 جرام من السكر يوميا، وفقا لموقع "هيلث".

وحلل الباحثون بيانات تم جمعها من دراسة النمو والصحة للمعهد الوطني للقلب والرئة في الولايات المتحدة بين عامي 1987 و1997.

وتضمنت البيانات معلومات عن صحة القلب والأوعية الدموية لمجموعة من الفتيات أعمارهن بين 9 و19 عاماً.

وتابع الباحثون ما يقرب من 350 من هؤلاء المشاركات، بين عامي 2015 و2019.

ونظر الباحثون إلى الأنظمة الغذائية العامة للمشاركات، وقيموها مقابل نظام غذائي على الطراز المتوسطي ونمط غذائي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وجدوا أن المشاركات اللاتي اتبعن أنظمة غذائية قليلة السكر المضاف كان لديهن عمر بيولوجي أقل.

وبالرغم من أن متوسط استهلاك المشاركات للسكر في الدراسة أكثر من 60 جرام من السكر المضاف يوميا، فقد تراوحت كمية السكر الزائدة اليومية التي تناولوها من حوالي 3 جرام إلى ما يصل إلى 316 جرام؟

وبالنسبة لمن تناولن نظاماً غذائياً صحياً، وجد الباحثون أن استهلاك السكر المضاف يجعل الخلايا تتقدم في العمر بيولوجياً بشكل أسرع من عمرها الزمني.

ويعني ذلك أن خلايا هؤلاء الأشخاص المرجح أن تكون أكبر سناً بيولوجياً من عمر الشخص بالسنوات.

وبالإضافة إلى عوامل مثل النشاط ومستويات التوتر، تشير الدراسة إلى أن السكر الزائد يلعب دوراً مهماً في علم الوراثة، وهو كيف يمكن للسلوكيات والبيئة أن تسبب تغييرات تؤثر على عمل الجينات.

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