ما العلاقة بين علاجات الخصوبة وعيوب القلب لدى الرضع؟ دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من السويد أن الأطفال المولودين من خلال تناول علاجات الخصوبة هم أكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية في القلب.

وكانت هذه المخاطر أعلى بنسبة 36% في الأطفال المولودين من خلال تقنيات مثل التلقيح الصناعي (IVF). وبعض عيوب القلب الخلقية تهدد الحياة، وفقا لموقع "هيلث داي".

وقالت الدكتورة "أولا بريت وينرهولم" في جامعة جوتنبرغ في السويد: "هناك مخاطر متزايدة للأطفال المولودين بمساعدة تقنية الإنجاب المساعد".

وتشمل هذه العوامل: الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة.

وقارنت وينرهولم وفريقها بيانات أكثر من 7.7 مليون ولادة في: الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، وبعضها يعود إلى أواخر الثمانينيات.

وقالت وينرهولم: "إن حقيقة أن خطر الإصابة بعيب في القلب متشابه بغض النظر عن نوع الإنجاب المساعد المستخدم قد يشير إلى وجود بعض العوامل المشتركة الكامنة وراء العقم لدى الوالدين وأمراض القلب الخلقية لدى أطفالهم".

وقالت إن معرفة الأطفال الأكثر عرضة للخطر يمكن أن يسرع التشخيص والرعاية.

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