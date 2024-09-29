الامارات | اليمن: صانعة محتوى تقتل زوجة مختار الحارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت مواقع التواصل اليمنية باسم المؤثرة وصانعة المحتوى سمية العاضي، التي تورطت بقتل زوجة مختار حارتها في العاصمة صنعاء.

وفي تفاصيل الحادثة، أتهمت سمية “المختار” بالتحرش عبر منشورات على حساباتها الشخصية، ما أثار غضب زوجته التي توجهت إلى منزل سمية للاحتجاج على تلك الاتهامات، فاندلعت مواجهة بينهما.

وخلال المشكلة أطلقت سمية النار على زوجة “المختار”، فأصابتها بأربع طلقات في الرأس فتوفيت على الفور هي وجنينها.

وقال آخرون أن سمية ارتكبت الجريمة دفاعاً عن نفسها، إذ أرسل “المختار” مجموعة من النساء لمهاجمة “سمية” في منزلها، واضطرت هي لحماية نفسها.