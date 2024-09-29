أوعي ترميه.. فوائد مذهلة لـ قشر الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في الهند والولايات المتحدة ونشرت في مجلة ACS Food Science & Technology أن قشر الموز يحتوي على العديد من الفوائد الصحية عند إضافته إلى النظام الغذائي.

لذا نصح الباحثون بضرورة عدم التخلص من قشر الموز واستخدامه كمكون في الدقيق أو الشاي أو إضافته إلى العصائر، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

ووجدت دراسة أن الدقيق المستخرج من قشر الموز (من خلال تجفيفه وطحنه) يمكن استخدامه لصنع مخبوزات ذات مذاق جيد.

ومن خلال إضافة هذا المكون إلى النظام الغذائي، سوف يحصل الشخص على كمية كبيرة من المعادن والمغذيات المضادة للسرطان.

على سبيل المثال، يحتوي بسكويت السكر المصنوع من دقيق قشر الموز المستخدم في الدراسة، على المزيد من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومركبات مضادة للأكسدة.

ومع ذلك، فإن إضافة الكثير من دقيق قشر الموز أدى إلى بسكويت بني وصلب، ربما بسبب الألياف الإضافية.

وقشر الموز النيء عديم الفائدة، ولكن إذا تم تحضيره بشكل صحيح، فقد يكون مذاقه جيدا للغاية، ويمكن استخدامه لإطالة العمر الافتراضي لبعض المنتجات لأن القشور لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

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