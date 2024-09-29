خارقة ومفيدة.. أكلات تحمي من ارتفاع ضغط الدم والنوبة القلبية والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذا من المهم مراقبة مستوياته.

ويؤدي النظام الغذائي والنشاط البدني ونمط الحياة دورا مهما في خفض مستويات ضغط الدم، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

وكشفت دراسة حديثة أجرتها أخصائية التغذية البريطانية إيما ونشرت في مجلة BMC Medicine أن تناول مجموعة معينة من "الأطعمة الخارقة" يمكن أن يسهم في خفض مستويات ضغط الدم.

ووجدت الدراسة أن الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب قد تساعد على خفض ضغط الدم لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاعه.

كما إن هذه الخضراوات لا تساعد فقط في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، بل إنها تقلل أيضا من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ومن خلال دمج أربع حصص يومية من هذه الخضروات الورقية في نظامك الغذائي لمدة أسبوعين يمكنك خفض ضغط الدم بشكل فعال.

ومن الخضروات الأخرى المدرجة في القائمة هي: الجرجير والبروكلي، وبراعم بروكسل، والملفوف، والقرنبيط، واللفت، والفجل، والكرنب، والفجل، واللفت، والجرجير.

وتم اختيار المشاركين في الدراسة بشكل عشوائي من خلال تجنيد 18 مشارك من الرجال والنساء، تتراوح أعمارهم بين 56 و72 عاما، ويعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف أو المتوسط.

وقاس الباحثون مدى تأثير الخضروات الصليبية على ضغط الدم الانقباضي العضدي على مدار 24 ساعة والذي يعد أعلى رقم لضغط الدم، والذي يقيس متى تنقبض عضلات القلب.

وبعد ملء الأسئلة حول نظامهم الغذائي ومدى تكرار تناولهم لهذه الخضروات، لاحظوا أن تناول أربع حصص من الخضروات الصليبية يوميا ساعد في تقليل هذا الرقم.

وقال الباحثون إن تناول الخضراوات الصليبية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى بنسبة 5%.

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