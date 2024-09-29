احذر تناول طفلك البانيه والسوسيس.. طبيب تغذية يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أشار خبير التغذية العلاجية مجدي نزيه إلى أهمية تنظيم مواعيد وجبات الأطفال، بحيث يكون هناك فاصل زمني لا يقل عن 5 ساعات بين كل وجبة وأخرى.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" التي تقدمه الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، والمُذاع على قناة "صدى البلد" أن هذا النظام يساعد الأطفال على تنظيم الساعة البيلوجية الداخلية لأجسادهم، وتسهيل الهضم ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

وحذر الخبير من خطورة إدراج الأطعمة المصنعة مثل البانيه والسوسيس في وجبات الأطفال، خاصة في "اللانش بوكس"، مشيرا إلى أن قصر فترة الاستراحة المخصصة للأكل في المدارس لا يسمح للأطفال بهضم هذه الأطعمة بشكل كامل، بالإضافة إلى محتواها العالي من الدهون المشبعة والزيوت غير الصحية التي تؤثر سلبا على صحتهم.

وأكد أن "اللانش بوكس" المثالي للأطفال يجب أن يحتوي على سندوتشات بسيطة وصحية، مثل سندوتشات الجبن، مع الحرص على توفير كمية كافية من الماء للطفل خلال ساعات اليوم الدراسي.

وأشار "نزيه" إلى أهمية شرب الطفل كميات كبيرة من المياه خلال ساعات المدرسة.

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