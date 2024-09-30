الامارات | «مدارس الحياة» في دبي «تتكلم» باللهجة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامجاً حافلاً خلال الشهر المقبل، إذ ينظم مشروع «مدارس الحياة» عبر أنديته 31 ورشة عمل تفاعلية وجلسة إبداعية تعرض روائع الخط العربي، وتتيح لرواد مكتبات دبي العامة فرصة استكشاف جماليات اللهجة الإماراتية وأسرار الألوان، والتعرف إلى العلاقة بين الفن والسرد القصصي، علاوة على أنشطة متنوعة تكسب المشاركين تقنيات التصوير وأساليب التصميم المستدام، ما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم في مختلف المجالات.

وضمن أنشطة «نادي الخط»، تستضيف مكتبة الطوار العامة الخطاط عبدالرزاق المحمود الذي سيقدم ورشة «الخط الديواني الجلي»، لتتيح لرواد المكتبة التعرف إلى تاريخ هذا الخط وأدواته التقليدية. وسيشرف غالب حويلا على ورشة «تجارب حرة بفن الخط»، ويبرز ملامح من إمكانات الخط العربي. وسيتولى خبراء «ذا جام جار» تدريب زوار مكتبة الطوار على فن الطباعة من خلال ورشة «تصميم مطبوعات بالأختام». وسيمنح مصعب الدوري المشاركين في ورشة «الزخرفة والتذهيب» نظرة شاملة حول كيفية تطور هذا الفن عبر الزمن وأبرز تقنياته.

أما زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم فسيكونون على موعد مع الخطاط محمد التميمي، الذي سيمنحهم فرصة التعرف إلى خط الرقعة وجوانبه الإبداعية المختلفة.

وضمن ندوة «جماليات الحرف العربي لغة ورسماً» التي ستنظم في مكتبة حتا، سيركز زيد الأعظمي على تطور الخط العربي وأهميته التاريخية. وستقدم الفنانة عزة القبيسي لرواد مكتبة الراشدية الصغار ورشة «صمم سترتك الشتوية».

كما ستمكن القبيسي أعضاء مكتبة الصفا للفنون والتصميم من مشاركتها شغف العمل في المساحة الخارجية للمكتبة على تصميم وإنشاء عمل تركيبي فني جديد، يجمع بين عناصر النخيل والخطوط العربية الجميلة.

أما مكتبة المنخول فتشهد تنظيم فعاليات «نادي السينما والتصوير»، التي ستتضمن ورشة «أساسيات التصوير الفوتوغرافي» التي تقدمها علا اللوز، لتعرف المشاركين بأساسيات التصوير وإعداد الكاميرات وتقنياتها المختلفة. وستشارك ندى عجان في ورشتي «إنتاج الأفلام» و«كتابة النص السينمائي»، وستركز على عمليات وفنون إنتاج الأفلام والعناصر الأساسية في تحرير المشاهد، وكذلك أساليب بناء النص والحوار وتطوير الشخصيات وغيرها.

بينما سيتضمن «نادي الصحة والتغذية» سلسلة من ورش العمل التي ستقدمها كل من ندى قطان، والدكتورة ثريا التميمي، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وستركزان على كيفية إعداد حقيبة غذائية صحية ومتوازنة. وسيشرف محمد المكي على الورشة التفاعلية «إتقان مايكروسوفت إكسل وإدارة البيانات» في مكتبة المنخول العامة ضمن فعاليات «نادي المهن».

وسيقدم «نادي التنمية الأسرية» باقة من الأنشطة لزوار مكتبة حتا العامة، الذين سيكونون على موعد مع ورشة «صمم قطع زينتك المستدامة»، التي ستكشف نور خوري خلالها عن أساليب تصميم ديكور يجمع بين الأناقة والاستدامة. وستسلط نيز عبدالقادر في ورشة «تجاوز التحديات الأسرية» الضوء على مجموعة من الاستراتيجيات الفعالة التي تسهم في حل المشكلات، وتوطيد العلاقات بين أفراد العائلة.

وستشمل أنشطة النادي أيضاً عقد ورشة «آداب السلوك: أساسيات الإتيكيت لليافعين» في مكتبة المنخول العامة، وستدرب خلالها دعاء فرحات الأطفال على قواعد الإتيكيت الأساسية.

وخلال الشهر المقبل أيضاً، ستفتح مكتبة الصفا للفنون والتصميم أبوابها أمام رواد «نادي الكتاب» الصغار للمشاركة في جلستي «مستكشفو القصص: البحث عن أعماق الصفحات»، إذ ستتولى دوجة بن فرج ونوال شاوي تعليم الأطفال كيفية قراءة النصوص بعمق وتحليلها لاكتشاف أبعادها المختلفة.

وستشرف «منشورات غاف» على جلسة «قصص مستوحاة من الفن» التي ستتيح للمشاركين فرصة استكشاف جماليات الفن والسرد القصصي.

وسيتولى خبراء «معهد اللهجة» تعريف زوار مكتبة الطوار العامة باللهجة الإماراتية، وكيفية بناء الجمل فيها، وذلك من خلال ورشتي «كيف أتكلم (إماراتي)» و«قواعد اللهجة الإماراتية».

تجارب متنوعة

ضمن أنشطة «نادي الفن» سيتولى الفنان مجدي كفراوي تقديم ورشتي «الفن الأحادي اللون» و«الطبيعة.. ألوان متعددة»، ليقدم لزوار مكتبة الصفا تجارب فنية عدة. وسيشرف خبراء استوديو «ميداف» الإبداعي على مجموعة ورش متنوعة، سيدربون فيها المشاركين على طرق الرسم على الأواني الفخارية، وكذلك قطع القماش، على اختلافها.

. 31 ورشة عمل وجلسة إبداعية في مكتبات دبي العامة خلال الشهر المقبل.