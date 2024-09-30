عدو خفي.. طعام يسبب الإصابة بسرطان القولون دون أن تعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الصحة هي أغلى ما نملك، ومع ذلك، نستهلك يوميا أطعمة تضر بنا دون أن ندري، ولعل أبرزها اللحوم المصنعة التي تُزيد خطر إصابتك بـ سرطان القولون.

كيف تسبب اللحوم المصنعة الإصابة بسرطان القولون؟

يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في اللحوم، أو المضافة أثناء المعالجة أو الناتجة أثناء طهيها، أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، وفقا لموقعي "healthline" و"cancerresearchuk".

النترات والنتريت

تُستخدم النترات والنتريت في صناعة اللحوم المصنعة للحفاظ على لونها وطعمها ولمنع نمو البكتيريا الضارة، ولكن، عند تعرض هذه المواد للحرارة العالية أثناء الطهي، تتحول إلى مركبات نيتروزامين (NOCs)، وهي مركبات كيميائية مسرطنة معروفة بقدرتها على إتلاف الحمض النووي للخلايا وتسبب طفرات جينية تؤدي إلى تطور الخلايا السرطانية.

الحديد الهيمي

يحتوي اللحم الأحمر واللحوم المصنعة على كميات عالية من الحديد الهيمي، وهو نوع من الحديد يسهل امتصاصه في الجسم.

بينما يؤدي الحديد دورا حيويا في العديد من العمليات الحيوية، إلا أن الزيادة في مستوياته تكون ضارة، ففي الأمعاء، يمكن للحديد الزائد أن يتفاعل مع المواد الكيميائية الأخرى لتكوين جزيئات ضارة تتلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الأمينات الحلقية غير المتجانسة والأمينات متعددة الحلقات

عند طهي اللحوم المصنعة على درجة حرارة عالية، مثل الشواء أو التحميص، تتشكل مركبات كيميائية مسرطنة أخرى تعرف بالأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والأمينات متعددة الحلقات (PCAs)، هذه المركبات تتفاعل مع الحمض النووي للخلايا وتسبب طفرات جينية يمكن أن تؤدي إلى تطور الخلايا السرطانية.

اقرأ أيضا:

احذر.. سرعة ضربات القلب علامة على نقص هذا الفيتامين بالجسم

تقي من السكتة الدماغية.. وجبة إفطار تخفض مستويات الكوليسترول وتقوي قلبك

جسمك يحذرك.. 4 علامات خفية تشير إلى تليف الكبد

3 مشروبات تحمي البنكرياس وتقلل خطر الإصابة بالسكري

هل يؤثر تناول الطعمية يوميا على صحة الكلى والقولون؟.. مفاجأة