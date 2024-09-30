هذا ما تفعله "الوجبات السريعة" بقلبك ودماغك.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما تكون الوجبات السريعة فقيرة من الناحية الغذائية وتحتوي على سعرات حرارية عالية، لكن هل تعرف أن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة على المدى القصير والطويل، مسببا مشكلات تتعلق بالقلب والدماغ.

الوجبات السريعة والدماغ

وبحسب medicalnewstoday، هناك علاقة بين الأنظمة الغذائية غير المتوازنة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكربوهيدرات البسيطة للوجبات السريعة، وانخفاض القدرة على الذاكرة والتعلم.

هذا النوع من النظام الغذائي المتمثل في "الوجبات السريعة" قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.

الوجبات السريعة والقلب

اتباع نظام غذائي غني بالملح غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الشخص، ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو أمراض الكلى أو أمراض القلب.

كما أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المتحولة يزيد من كمية البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول "الضار" ويقلل من كمية البروتين الدهني عالي الكثافة أو الكوليسترول "الجيد"، وهذا يعني أن الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

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