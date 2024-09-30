تهدد حياتك.. احذر أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مشكلات القلب تهدد الحياة إذا ما لم يتم اكتشافها سريعا والتعامل معها بشكل صحيح، لكن هل تعرف أعراض انسداد القلب؟.

وبحسب موقع onlymyhealth، فإن هناك أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب، وهي:

ضيق التنفس

ضيق التنفس علامة على انسداد القلب، خاصة إذا كنت تعاني منه حتى مع نشاط بسيط أو أثناء الراحة، وهو ما يستدعي التوجه إلى طبيب فورا.

التعب الشديد

إذا كنت تشعر بالتعب الشديد، فقد يكون هذا الأمر علامة على انسداد القلب، نتيجة نقص نسبة الأكسجين في الجسم.

الإغماء

الإغماء قد يكون من علامات انسداد القلب، ويحدث بسبب نقص تدفق الدم. وهي حالة يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور حال الشعور بها.

ألم الصدر

ألم الصدر قد يكون علامة على انسداد القلب، في الجانب الأوسط أو الأيسر من الصدر، كما يمكن أن ينتشر أيضا إلى مناطق أخرى مثل الذراع أو الرقبة أو الفك، وهو عرض يستدعي التوجه إلى طبيب فورا.

عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن يكون علامة على انسداد القلب، إذ تشعر كما لو أن قلبك قد توقف عن النبض أو أنه ينبض بسرعة كبيرة أو بشكل غير منتظم.

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