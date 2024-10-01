الامارات | مواعيد السعادة في دبي خلال أكتوبر.. لا تفوّت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جدول فعاليات دبي عن باقة من الأحداث والأنشطة المتنوّعة التي تستضيفها المدينة خلال الشهر الجاري، والتي تشمل بطولات ومنافسات، وعروضاً ترفيهية، وأنشطة تفاعلية، وغيرها من التجارب الاستثنائية، بما في ذلك حفل فرقة كاسابيان البريطانية، وحفل الفنان الحائز جائزة غرامي كالفن هاريس، وعرض «سندريلا على الجليد»، والكثير من المواعيد التي توفر مزيجاً من المتعة والحماسة للحضور.

ومن أبرز الفعاليات المرتقبة خلال أكتوبر في دبي، انطلاق القرية العالمية التي ستفتح أبوابها في 16 الجاري، لتحتضن في موسمها الـ29، 26 جناحاً، تتضمن 3500 منصة من مختلف دول العالم. ومن أهم الفعاليات التي تقدمها الوجهة الشهيرة عروض الألعاب النارية، والحفلات الموسيقية لأشهر النجوم.

«سندريلا على الجليد»

في الفترة من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، ستؤدي فرقة إمبريال للتزلج على الجليد عرض «سندريلا على الجليد»، الذي يتضمن حركات استعراضية مميزة. ويُنصح بعدم تفويت فرصة الاستمتاع بمشاهدة هذه القصة الكلاسيكية، التي تقدمها الفرقة بأسلوب جديد مبتكر، على مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي.

وسيكون عشاق الموسيقى العربية على موعد مع الفنانة اللبنانية أليسا، والفنان المصري تامر عاشور في أمسية تستضيفها كوكا كولا أرينا في 11 الجاري.

وتستضيف دبي أوبرا في 12 و13 الجاري عرضاً للفنانة الراحلة أم كلثوم، يجمع بين الواقع والتقنيات الرقمية وسط أجواء ساحرة، إذ سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأجمل أغاني كوكب الشرق خلال أمسية تترافق مع الأداء الحي لفرقة الأوركسترا.

موسيقى واستعراضات

وستحيي فرقة الروك البريطانية كاسابيان حفلاً في كوكا كولا أرينا، في 13 الجاري، وستقدم مجموعة من أشهر أغنياتها.

وفي دبي أوبرا ستتلاقى خلال 17 و18 الجاري فنون الرقص والسينما والمسرح في عرض باليه مقتبس من مسرحية شكسبير الشهيرة «روميو وجوليت»، والذي يحتفي بقصة الحب الحزينة بأسلوب معاصر.

ويستعد منسق الأغاني السويدي إريك بريدز لتقديم عرضه تحت اسم هولو في دبي للمرة الأولى، وذلك في 18 الجاري في «إكسبو سيتي أرينا». وسيجمع العرض أحدث الابتكارات التكنولوجية والموسيقية والعروض الضوئية ثلاثية الأبعاد.

أما في 19 الجاري فيحيي فنان الراب تايغا أمسية حافلة بالأجواء الإيقاعية في كوكا كولا أرينا، وسيقدم خلالها النجم الأميركي أفضل أغانيه التي أتاحت له تحقيق شهرة واسعة.

وبعد أن حقق عرض روميش رانغاناثان بدبي في 2022 نجاحاً باهراً، يعتزم الفنان تقديم عرض جديد في 25 الجاري بكوكا كولا أرينا. واكتسب رانغاناثان شهرةً بفضل موهبته وظهوره في العديد من البرامج التلفزيونية.

وتستضيف دبي أوبرا أمسية موسيقية للفنانة صوفي إليس - بيكستر، في 26 الجاري، لتقدم كاتبة الأغاني الحاصلة على لقب أيقونة موسيقى البوب مجموعة من أشهر أغانيها. وسيحظى سكان وزوار دبي بفرصة مشاهدة الفنانة الإسكتلندية كاي تي تونستال خلال حفل تحييه في «بلا بلا دبي» بـ26 الجاري.

وفي اليوم نفسه سيقدم الفنان الحائز جائزة غرامي كالفن هاريس حفل افتتاح أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس، وسط أجواء حيوية. وسيؤدي الفنان مجموعة من أشهر أعماله.

وقت النشاط

وخلال الفترة من 25 إلى 27 الجاري تنطلق فعاليات معرض دبي أكتيف بتحدي دبي للياقة، الذي يدعو الحضور إلى ممارسة التمارين الرياضة بإشراف أشهر المدربين، ومشاهدة مباريات الملاكمة والفنون القتالية، إلى جانب التعرف إلى أكثر من 400 علامة مشاركة في المعرض.

وفي 26 الجاري ستنطلق أنشطة «تحدي دبي للياقة 2024» في مختلف أنحاء المدينة، ما يشكّل دعوةً مفتوحة للجميع إلى الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط كل يوم لـ30 يوماً. كما يمكن حضور دروس وفعاليات مجانية في اليوغا، وركوب الدراجات الهوائية، والتمارين المتواترة عالية الكثافة، وغيرها الكثير، ما يمنح المشاركين الرشاقة والمتعة في آن معاً.

وستنظم النسخة الجديدة من فعالية المشي وركوب الدراجة لحياة أفضل، في مضمار ميدان للدراجات الهوائية في 26 الجاري أيضاً. وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي حول مرض السرطان بين أفراد المجتمع، أثناء استمتاعهم بالعروض الترفيهية الحية التي تقدمها فرق موسيقية محلية ومجموعات أداء، وغيرها من الجلسات المحفزة لأبرز المتحدثين.

وسيوفر سباق نصف ماراثون المدينة 500 بلس - الذي ينظم في 27 الجاري - فرصة الاستمتاع بمشاهدة أجمل المعالم المذهلة لوسط مدينة دبي مثل برج خليفة وأبراج الإمارات، ويمكن للمشاركين المنافسة ضمن مسارات لمسافة 21 أو 10 أو خمسة كيلومترات، مع الاستمتاع بتجربة جري بصحبة العائلة والأصدقاء.

طهاة مبتكرون

يجتمع عدد من أبرز الطهاة الموهوبين بدبي، في 24 الجاري، للمشاركة في النسخة الأولى من «دليل غولت & ميلو» للطهاة المبتكرين، وهي الفعالية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، إذ تستضيف 12 من أبرز الطهاة المشاهير في دبي لاستعراض مهاراتهم لمدة ثلاثة أيام في «آي سي دبي بروكفيلد بليس».

. 26 الجاري تنطلق أنشطة «تحدي دبي للياقة» في مختلف أنحاء المدينة وتستمر 30 يوماً.

. حفل الفنان الحائز جائزة غرامي كالفن هاريس يُقام 26 الجاري.

. عرض لأم كلثوم يجمع بين الواقع والتقنيات الرقمية في 12 و13 الجاري.