الامارات | «الكتاب روح الحضارة» في مقهى الفجيرة الثقافي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مقهى الفجيرة الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، السبت الماضي، جلسة بعنوان «الكتاب روح الحضارة»، شاركت فيها نخبة من الكتّاب، وهم: آمنة الظنحاني، وحمد الزحمي، وسلمى العبدولي، وهجون الزيودي.

وقال رئيس الجمعية، خالد الظنحاني: إن «الجلسة تكتسب أهميتها من أهمية الكتاب نفسه، فهو مرآة للحضارات وتاريخ الأمم، يحمل في طياته أفكار الشعوب وتجاربها عبر الزمن، من خلاله يتم نقل المعرفة من جيل إلى جيل، وتُحفظ الثقافات والتقاليد من الاندثار».

وفي مستهل الجلسة تناولت آمنة الظنحاني كتابها «شماريخ» وأهم الفنيات التي اعتمدت فيها على بطولة الذاكرة وحكاياتها لتنتقل إلى أهل قريتها الصغيرة «قدفع»، التي تصفها بـ«حاضرة البحر».

فيما تحدث حمد الزحمي عن كتابه «الأخلاق الفاضلة» الذي يتناول جانباً مهماً، وهو «الأخلاق».

أما سلمى العبدولي فقدمت إضاءات حول روايتها «فات الأوان»، حيث تدور أحداثها عن البطلة «كفاح»، التي عانت الحقد الذي سيطر على أعز وأقرب الناس إليها والذي حاول النيل منها.. ولكن ماذا سيحل بكفاح؟ ظل هذا السؤال المركزي للرواية.

واستعرضت هجون الزيودي ملامح من روايتها «ملاكي الصغير».