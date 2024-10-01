الامارات | مكتبة محمد بن راشد تفوز بجائزة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت «مكتبة محمد بن راشد» في دبي بجائزة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية» ضمن فئات جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورتها الـ24، التي تُنظّم تحت شعار «التحول نحو البيئة المعرفية الخضراء».

ويعكس الفوز جهود «مكتبة محمد بن راشد» في تعزيز دورها مركزاً معرفياً وثقافياً، ودعمها للمجتمع من خلال مشاريع مبتكرة ومبادرات هادفة.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، خلال حفل التكريم، إن «فوز مكتبة محمد بن راشد بجائزة أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية هو تتويج لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد أن تكون المكتبة أكثر من مجرد مكان للكتب، بل مركزاً للمعرفة والإبداع يجمع الشباب، ويُثري العقول، ويرسّخ قيم الحوار الثقافي والمعرفي».

وأضاف: «لقد وضعنا في مكتبة محمد بن راشد هدفاً واضحاً منذ انطلاقنا، وهو أن نكون منارةً للمعرفة تجمع كل من يسعى لتوسيع آفاقه الفكرية والثقافية، وتوفر بيئة ملهمة تُحفز الابتكار، وتعزز البحث والإبداع».

وتابع الدكتور المزروعي: «يأتي هذا التكريم ليُبرز جهودنا في تقديم نموذج حديث ومتكامل للمكتبات، يعتمد على أحدث التقنيات، ويدمج بين صون التراث الثقافي واستخدام الذكاء الاصطناعي، لترسيخ الاستدامة المعرفية. وهذا النجاح يلهمنا لمواصلة مسيرتنا في بناء مجتمع واعٍ وشغوف بالمعرفة، وتطوير مبادرات نوعية تخدم الأجيال القادمة، وتجعل من مكتبتنا فضاءً مفتوحاً للحوار وبناء جسور التواصل بين الحضارات».

وجاءت مشاركة مكتبة محمد بن راشد في هذه الفئة بناءً على مرتكزات ومشاريع رئيسة عدة أسهمت في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الصروح الثقافية في العالم العربي. ومن أبرز هذه المشاريع، تطوير المجموعات المعرفية المتاحة في المكتبة، والتي تشمل مركز المعلومات، وتسع مكتبات متخصصة، تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية وتوفر مصادر معرفية بأكثر من 70 لغة عالمية، بهدف إثراء تجربة القرّاء، وتطوير المحتوى بناءً على اهتماماتهم.

وأبرزت المشاركة جهود مكتبة محمد بن راشد، في حفظ التراث والإرث الإنساني من خلال «معرض الذخائر»، الذي يضم مجموعة نادرة من الكتب والدوريات والأطالس القيّمة، إضافة إلى مركز الترميم الذي يعمل على صيانة المخطوطات النادرة، بهدف الحفاظ على هذا التراث وإيصاله إلى الأجيال القادمة.

وفي إطار تعزيز الشغف بالمعرفة، تقدم المكتبة العديد من الخدمات والأنشطة، لدعم القراءة، والبحث، والإبداع، إضافة إلى مبادرات نوعية مثل «عالم يقرأ»، التي تهدف إلى جمع الكتب بالتعاون مع دور النشر المحلية والمؤلفين والكتّاب، وإعادة توزيعها على المجمعات التعليمية والمكتبات المدرسية والمؤسسات الحكومية.

مبادرة فريدة

سلّطت مشاركة «مكتبة محمد بن راشد» في الجائزة الضوء على مبادرة «عالم بلغتك»، وهي مبادرة فريدة من نوعها أطلقتها منذ عام، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج الكتب صوتياً، وترجمتها إلى لغات عالمية متعددة، ما يسهم في توفير مصادر معرفية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.

الدكتور محمد المزروعي:

. وضعنا في «مكتبة محمد بن راشد» هدفاً واضحاً منذ انطلاقنا، وهو أن نكون منارةً للمعرفة.