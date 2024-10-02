الامارات | أعمال 21 فناناً في معرض «بين المد والجزر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار احتفاله بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، افتتح رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي معرض «بين المد والجزر: خمسيّة خليجية»، الذي يستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

يضم المعرض أعمالاً لـ21 فناناً ومعمارياً ومصمماً ومجموعة فنية من الإمارات وعمان وقطر والكويت والبحرين والسعودية، ويوثّق لحظات رئيسة في المشهد الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويوفّر المعرض فرصة لاستكشاف الفنون البصريّة المعاصرة في منطقة الخليج، بما يقدمه من تشكيلة من الممارسات، وتركيزه على الموضوعات الراهنة التي تتناول التغيرات المجتمعية والمخاوف البيئية والمعتقدات والإرث الثقافي والتمثيل.

ويضم المعرض أعمالاً للعديد من الفنانين، منهم: عليا بنت أحمد، وعبدالرحيم الكندي، ومحمد الفرج، ونور الفايز، وعفراء الظاهري، ومحمد المبارك، وصوفيا المارية، ومريم النعيمي، وكريستوفر جوشوا بينتون، وسارة إبراهيم، وفيكرام ديفيشا، وفيصل الملك، وحازم حرب.