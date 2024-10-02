الامارات | مايكل شوماخر يظهر ​​لأول مرة منذ 11 عامًا في زفاف ابنته

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شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل شوماخر يظهر لأول مرة منذ 11 عامًا في زفاف ابنته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أكتوبر 2024
قالت مصادر مقربة من عائلة السائق الألماني مايكل شوماخر، إن نجم الفومولا 1 ظهر علنًا لأول مرة منذ سنوات عديدة، في حفل زفاف ابنته "جينا ماريا"، السبت الماضي.
وبحسب صحيفة "ميرور" تزوجت جينا، البالغة من العمر 27 عامًا، من إيان بيثكي في حفل عائلي أقيم في فيلا العائلة في جزيرة مايوركا، في إسبانيا.
وذكرت وسائل الإعلام في ألمانيا على لسان العائلة أن أسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر كان هناك ليشهد الاحتفالات.
وأكد المصدر أن "شوماخر" ما زال يحتاج إلى رعاية طبية على مدار الساعة بعد الحادث الذي غيّر حياته أثناء التزلج على الجليد منذ أكثر من عقد من الزمان، في جبال الألب الفرنسية، حيث ارتطم رأسه بصخرة.
ورغم نجاته من الحادث، قضى بطل الفورمولا 1 7 أشهر في غيبوبة مستحثة طبيًا. ومنذ سُمح له بالعودة إلى منزل العائلة على بحيرة جنيف، في سبتمبر/أيلول 2014، حظي برعاية زوجته كورينا وفريق من الأطباء.
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