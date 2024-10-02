ماذا يحدث لجسمك عند تناول الـ"سكلانس" على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

السكلانس أو مزيج القهوة والشاي هو مشروب شائع، ولكن تناوله على الريق قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة على الجسم.

معتز القيعي يقول إليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها

زيادة حموضة المعدة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية يحتوي كل من الشاي والقهوة على مركبات حمضية بطبيعتها.

وتابع من خلال تصريح لمصراوي إن تناول هذا المزيج على معدة فارغة يمكن أن يزيد من حموضة المعدة ويسبب حرقة المعدة وعسر الهضم.

اضطرابات النوم

الكافيين الموجود في القهوة والشاي يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة النوم، خاصة عند تناوله على الريق أو قبل النوم بفترة قصيرة.

زيادة القلق والتوتر

الكافيين يعمل كمنبه، وقد يؤدي تناوله على معدة فارغة إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر.

تأثير على الجهاز الهضمي

قد يؤدي تناول السكلانس على الريق إلى زيادة حركة الأمعاء والإسهال لدى بعض الأشخاص.

تآكل مينا الأسنان

تحتوي القهوة والشاي على أحماض يمكن أن تساهم في تآكل مينا الأسنان، خاصة عند تناولهما على معدة فارغة.

تداخل مع امتصاص بعض العناصر الغذائية

قد يتداخل الكافيين مع امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم.

لماذا لا ينصح بتناول السكلانس على الريق؟

المعدة الفارغة

عندما تكون المعدة فارغة، فإن الأحماض الموجودة في السكلانس تتلامس مباشرة مع بطانة المعدة، مما يزيد من تهيجها.

زيادة إفراز حمض المعدة

يحفز الكافيين إفراز حمض المعدة، مما يزيد من حدة المشكلة.

ماذا يمكنك أن تفعل؟

تجنب تناول السكلانس على الريق

حاول تناول هذا المشروب بعد تناول وجبة خفيفة أو وجبة رئيسية.

اختر بدائل صحية

يمكنك استبدال السكلانس بمشروبات أخرى صحية مثل الماء، العصائر الطبيعية، أو الشاي الأعشاب.

قلل من كمية السكر المضافة

إذا كنت تضيف السكر إلى السكلانس، حاول تقليل الكمية أو استخدام بدائل طبيعية مثل العسل.

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