تأثير تناول الطعمية صباحا

محمد اسماعيل - القاهرة - الطعمية هي من الأطعمة الشعبية والمحببة للكثيرين، وتناولها في الصباح أمر شائع في العديد من الثقافات.

هل هناك تأثير معين لتناولها في هذا الوقت من اليوم؟

حازم علي يقول إليك الجوانب الإيجابية لتناول الطعمية في الصباح

مصدر للطاقة

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، إن الطعمية غنية بالكربوهيدرات والبروتينات التي توفر الطاقة اللازمة للبدء بيوم نشط.

الألياف الغذائية

وتابع من خلال تصريح لمصراوي، تحتوي على ألياف تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم.

الحديد

مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين في الجسم.

الفيتامينات والمعادن

تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب المركب وحمض الفوليك.

الجوانب السلبية المحتملة

الدهون

قد تحتوي الطعمية أعلى نسبة عالية من الدهون، خاصة إذا كانت مقلية، مما قد يؤثر على مستوى الكوليسترول في الدم.

الملح

تحتوي الطعمية عادة على كمية كبيرة من الملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

مشاكل هضمية

قد تسبب الطعمية الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانت تحتوي على كمية كبيرة من الألياف.

من يجب أن يتوخى الحذر؟

مرضى السكري

يجب على مرضى السكري الانتباه لكمية الكربوهيدرات التي يتناولونها في الطعمية ومراقبة مستوى السكر في الدم.

مرضى القلب

يجب على مرضى القلب الانتباه لكمية الدهون والملح في الطعمية.

مرضى النقرس

تحتوي الطعمية على البيورينات التي قد تزيد من حمض اليوريك في الدم وتفاقم أعراض النقرس.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية

قد يجدون صعوبة في هضم الطعمية بسبب الألياف الموجودة فيه

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