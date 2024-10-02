4 أطعمة شهيرة تحمي من الفيروسات في فصل الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - مع قدوم فصل الخريف وتغير الطقس، يزداد اهتمامنا برفع مناعتنا وحمايتنا من الأمراض الموسمية.

يقول أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، إليك 4 أطعمة شهيرة يمكن أن تساعدك في تعزيز مناعتك خلال فصل الخريف

فاكهة البرتقال

وأضاف لمصراوي إن البرتقال غني بفيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

كيف تستفيد منه؟ تناوله طازجاً أو عصيراً، أو أضفه إلى السلطات والزبادي.

الثوم

يحتوي على مادة الأليسين التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات. كما أنه يعزز عمل الجهاز المناعي.

أضفه إلى الطعام أثناء الطهي، أو استخدمه في تحضير التتبيلات.

الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. كما أنه يحسن الدورة الدموية.

أضفه إلى الشاي أو الماء الساخن، أو استخدمه في الطبخ.

البروكلي

البروكلي غني بفيتامين C وفيتامين K، وكلاهما ضروريان لصحة الجهاز المناعي. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف.

تناوله مطبوخاً على البخار أو مشوياً، أو أضفه إلى السلطات.

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