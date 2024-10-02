احذر هذه المشروبات.. تناولها لأكثر من 30 يوما يدمر الكلى والكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر الكبد والكلى من الأعضاء الحيوية اللازمة لصحة الجسم، إذ يعملان على تصفية الدم وإزالة السموم، ومع ذلك، هناك بعض العادات الغذائية التي تضر بصحتهما وتصل إلى خطر الإصابة بالتلف.

وبحسب ما ذكره موقعي WebMD وKidneyFund، إليك أبرز المشروبات التي إذا تناولتها بإفراط، تسبب تلف الكبد والكلى على المدى البعيد.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على السكريات الصناعية التي تزيد من مقاومة الأنسولين، وتؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، بالإضافة إلى ذلك، فإن احتواءها على الفوسفات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ما يعرضها لخطر التلف على المدى البعيد.

المشروبات الكحولية

تعتبر الكحوليات من الأسباب الرئيسية لخطر الإصابة بتليف الكبد وفشل عمل الكلى، وذلك نتيجة لزيادة تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تلف الخلايا الكبدية، كما أنها تزيد من ضغط الدم وتضر بالكلى بشكل مباشر.

العصائر الصناعية

تحتوي العصائر الصناعية على كميات كبيرة من السكر والمحليات الصناعية، التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، وكلاهما يزيد الضغط على الكبد والكلى، والاستمرار في تناولها يزيد من خطر تعرضهما للتلف.

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