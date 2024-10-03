موضة المناكير الأسود تجتاح تيك توك: مفتاح تعزيز الثقة الفوريّة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - إذا كنتِ قد تمضين البعض من وقتكِ على تطبيق TikTok؛ فلا بد أنكِ تتذكرين الضجة التي حصلت حول "نظرية الأظافر الحمراء"، التي قدّمتها روبين ديل مونت. إذ افترضت هذه النظرية أن الرجال ينجذبون بشكل لا يقاوَم إلى الأظافر الحمراء النارية، لاسيّما أن اللون الأحمر يرمز إلى القوة والإغراء. لكن حالياً، أصبحت الأظافر باللون الأسود تتشارك المناكير الأحمر في هذه النظرية؛ لتقلب المعادلة تماماً. فالمناكير الأسود حجز له مساحة كبيرة ضمن الصيحات الجمالية الرائجة التي تلاقي رواجاً وشعبية بين النساء من مختلف الأعمار، لاسيّما الشابات منهن.

انطلاقاً من ذلك، نرصد لكِ من «الخليج 365» "نظرية الأظافر السوداء" الرائجة على تيك توك، ومجموعة مميزة من ألوان المناكير باللون الأسود.

ما هي "نظرية الأظافر السوداء" على تيك توك؟

في جوهرها، تشير نظرية الأظافر السوداء إلى أن المناكير الأسود اللامع يمكن أن يعمل كمعزز قوي للثقة. وليس الهدف هنا هو جذب انتباه الآخرين؛ بل هو عمل تمكين لنفسك. تعكس الأظافر السوداء القوة والاستقلالية؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لأيّة امرأة تبحث عن تعزيز ثقتها بنفسها. تجربة هذه النظرية مثيرة للاهتمام للغاية، ويجب أن تمنحيها فرصة.

ولتعزيز جمال أظافركِ، قد يهمكِ أن تتعرفي إلى فوائد زيت الزيتون والثوم للأظافر: هكذا يعززان من جمالها وقوّتها

أفضل خيارات مناكير باللون الأسود

طلاء أظافر Licorice من إيسي Essie

طلاء أظافر Licorice من إيسي Essie

إذا كنتِ تبحثين عن الانغماس في اتجاه نظرية الأظافر السوداء؛ فلا تترددي في اختيار طلاء أظافر Licorice من إيسي Essie. يجسّد هذا اللون الغني والمذهل جوهر هذه النظرية بشكل مثالي؛ حيث يُضفي لمسة جريئة تعكس شخصيتك القوية.

يتميز Licorice بلونه الأسود اللامع الذي يضمن لكِ مظهر أظافر أنيقاً وجذاباً. فهو ليس مجرد لون؛ بل هو تعبير عن القوة والثقة بالنفس. سواء أكنتِ تتجهين لمناسبة خاصة، أو تريدين إضفاء لمسة من الجرأة على إطلالتك اليومية، سيجعلك هذا الطلاء تشعرين بالتألُّق والجاذبية.

مع تركيبة عالية الجودة تجف بسرعة، ستحصلين على مناكير رائع يدوم طويلاً؛ مما يجعله الخيار المثالي لكل امرأة تسعى إلى التعبير عن قوّتها بأسلوبها.

طلاء أظافر 60 Seconds Super Shine من ريميل لندن Rimmel London

طلاء أظافر 60 Seconds Super Shine من ريميل لندن Rimmel London

أما للنساء اللواتي يملن إلى السرعة والراحة في عالم الجمال؛ فإن طلاء أظافر 60 Seconds Super Shine من ريميل لندن Rimmel London هو الحل الأمثل. يجمع طلاء الأظافر هذا بين الأناقة والعملية؛ مما يجعله الخيار المثالي للمرأة العصرية المشغولة.

بفضل تركيبته الفريدة التي تجف بسرعة، يمكنكِ الحصول على لون نابض بالحياة بضربة واحدة فقط؛ مما يعني أنكِ لن تضطري إلى الانتظار طويلاً قبل أن تخرجي من المنزل. يضمن لكِ هذا الطلاء لمسة نهائية لامعة تدوم حتى 10 أيام؛ مما يقلل من الحاجة لتجديد المناكير بشكل متكرر.

ما رأيكِ أيضاً في مواكبة أجدد رسومات أظافر بأشكال هندسية عصرية ومبتكرة: زيّني بها أظافرك

طلاء أظافر إيف موريل شايني كولورز Yves Morel Shiny Colors

طلاء أظافر إيف موريل شايني كولورز Yves Morel Shiny Colors

أما إذا كنتِ ترغبين في لمسة فاخرة وراقية تضيفينها إلى أظافركِ؛ فلا تفوّتي تجربة طلاء أظافر إيف موريل شايني كولورز Yves Morel Shiny Colors باللون الأسود. يتميز هذا الطلاء بجودته العالية؛ إذ يُعرف بصبغته الغنية التي تعطيكِ لوناً مكثّفاً وفاخراً من أول طبقة.

واحدة من أبرز مزايا إيف موريل شايني كولورز Yves Morel Shiny Colors هي لمسته النهائية اللامعة، التي تضفي لمسة من الأناقة على أظافركِ، وتجعلها تبدو كأنها خرجت من صالون التجميل. يتوافر الطلاء بمجموعة واسعة من الظلال؛ مما يتيح لكِ اختيار اللون الذي يتناسب مع أيّة مناسبة أو مزاج. سواء أكنتِ تبحثين عن ألوان جريئة تضفي جرأة على إطلالتك، أو ظلال أكثر هدوءاً تناسب الأيام العادية، ستجدين ما يناسبكِ في هذه المجموعة المتنوّعة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الطلاء بتركيبته طويلة الأمد التي تضمن لكِ بقاء مناكيرك منتعشاً ورائعاً لأطول فترة ممكنة. بفضل مقاومته للتقشُّر، يمكنكِ الاستمتاع بأظافر جميلة من دون الحاجة إلى تجديدها باستمرار.

تسهل عملية التطبيق مع إيف موريل شايني كولورز Yves Morel Shiny Colors؛ مما يجعلها مثالية حتى للمبتدئات. يمكنكِ ببساطة تطبيق طبقتين لتحقيق اللون المطلوب، ثم إنهاء الأمر بطبقة علوية سريعة التجفيف للحصول على نتائج مثالية.

طلاء أظافر كولور كلوب Color Club

طلاء أظافر كولور كلوب Color Club

ولا ننسى طلاء أظافر كولور كلوب Color Club، الذي يتميز بمجموعة رائعة من الألوان، والذي تم تصميمه في الأصل لمحترفي الصالونات، ولكنه الآن مفضّل لدى فناني الأظافر في كل مكان. يوفر هذا الطلاء خيارات لا حصر لها؛ لتعبّري عن نفسكِ بشكل فريد.

في عالم يشجع غالباً على التوافق؛ فإن احتضان ما هو غير متوقَّع مثل المناكير الأسود، الذي يمكن أن يكون خطوة تمكينية نحو التعبير عن الذات. فهي ليست مجرد ألوان؛ بل هي تجسيد لشخصيتك ورؤيتك. لذا، لا تترددي في تجربة نظرية الأظافر السوداء؛ فقد تكتشفين جانباً جديداً من نفسك يدفعكِ نحو مزيد من الثقة والتفرُّد.