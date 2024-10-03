تسريحات شعر بسيطة للبيت من وحي النجمات لإطلالة عملية وأنيقة في آن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - كثيرة هي تسريحات الشعر البسيطة والمريحة التي يمكنك اعتمادها خلال وجودك في البيت، لا سيما أن هناك كثيرات من الفتيات والسيدات اللاتي يفضلن الاهتمام بمظهرهن الخارجي بالرغم من البقاء في المنزل، فيعتمدن إطلالات جمالية بسيطة وناعمة للبيت يشعرن من خلالها بالحيوية والنشاط.

وتتنوع تسريحات الشعر البسيطة التي تناسب البيت بين تسريحة الكعكة المصقولة أو تسريحة ذيل الحصان أو اعتماد الشعر الطبيعي بعيداً عن التصفيف للحصول على إطلالة طبيعية تبدئين نهارك بها بكل أنوثة ونعومة.

وعلى طريقة النجمات اللواتي يظهرن بصور عفوية بتسريحات شعر بسيطة، يمكنك ابتكار أفكار لتطبيق تسريحة الشعر المناسبة لك في المنزل.

فتابعينا هنا، لنرصد لك باقة تسريحات شعر بسيطة للبيت على طريقة النجمات لتحصلي على إطلالة ناعمة وبسيطة بسهولة.

تسريحة الضفيرة الطويلة من ياسمين صبري

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تسريحة الضفائر هي واحدة من أكثر تسريحات الشعر التي تليق بإطلالتك في المنزل كونها سهلة التطبيق وتمنحك لمسة طفولية محببة، ويمكن تطبيقها في دقائق قليلة ولا تحتاجين فيها إلى مجففات الشعر، كما أنها تناسب السيدات في البيت، حيث تعد سهلة التطبيق وتشعرهن بالراحة أثناء العمل المنزلي إلى جانب كونها تناسب كل الأعمار وكل الأوقات، لذا ننصحك بها على طريقة الممثلة ياسمين صبري مع مكياج ترابي خفيف قد يشعرك بالحيوية والنشاط ويبرز ملامحك.

تسريحة الويفي مع الغرة القصيرة من ماغي بو غصن

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وتعد تسريحة الويفي الأكثر سهولة لك للبيت إذا كنت تفضلين شعرك منسدلاً على الأكتاف، وهي أيضاً من تسريحات الشعر السهلة التطبيق وتناسبك مع الغرة القصيرة على الجبين مما يضفي لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتك، ولا تأخذ وقتاً طويلاً لتطبيقها فقط عليك استخدام مجفف الشعر الخاص بها مع إبقاء الغرة القصيرة مالسة بأسلوب الممثلة ماغي بو غصن.

تسريحة الكعكة العالية من ديمة قندلفت

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ومن أكثر التسريحات التي تطبقها المرأة في المنزل هي تسريحة الكعكة العالية المصقولة، والتي تلم الشعر بأكمله عن الوجه. وكل ما عليك فعله هو تسريح شعرك أولاً، ثم ضمه للأعلى ورفعه ولفه بشكل دائري كإطلالة الممثلة ديمة قندلفت، ولا بد من الإشارة إلى أن هذه التسريحة تبرز جمالك في المنزل مع مكياج خفيف طبيعي قد يساعد في إبرازها.

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تسريحة الويفي مع أكسسوار من مي عمر

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كذلك قد تليق بك تسريحة الشعر الويفي الطويل المنسدل على الأكتاف مع طوق الرأس العريض على الرأس خلال تنقلاتك في المنزل، ويمكنك اختيار تسريحتك على غرار الممثلة مي عمر التي تشتهر بنعومة وبساطة تسريحات شعرها وخطوط مكياجها، فقط سرحي شعرك الويفي وضعي أكسسوارك الناعم على شعرك لتبرزي أنوثتك بأسلوب بسيط، واختاري مكياجاً وردياً يبرز شخصيتك المفعمة بالحيوية.

تسريحة الشعر المالس من سلافة معمار

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وإذا كنت تفضلين تسريحة الشعر المالس التي تعد الأكثر سهولة وبساطة لك خلال تواجدك في المنزل، ننصحك بأسلوب الممثلة سلافة معمار التي اختارت هذه التسريحة بشعرها الأشقر مع الفرق الجانبي للغرة العالية عن الجبين، هذه التسريحة هي الأكثر سهولة لك في المنزل؛ كونها تحتاج إلى بضع دقائق لتطبيقها من خلال مجفف الشعر، ويمكنك تنسيق مكياج ترابي ناعم معها.

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تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي من سلاف فواخرجي

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وبعض السيدات يفضلن إبقاء شعرهن على طبيعته في المنزل، لذا يمكنك تسريح شعرك بأسلوب أنيق وإبقائه على طبيعته الكيرلي كتسريحة الممثلة سلاف فواخرجي صاحبة الشعر الأسود المجعد، اغسلي شعرك الكيرلي واتركيه بدون تصفيف مع بعض اللمسات الناعمة التي تعطيه حجماً وتجعله يبدو أكثر كثافة، واحصلي على إطلالة حيوية نابضة بالحياة.

تسريحة الويفي المموج من دانييلا رحمة

View this post on Instagram A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)

وعلى طريقة الممثلة دانييلا رحمة التي تعد إحدى أكثر النجمات اللاتي يملن الى تسريحات الشعر البسيطة والناعمة، يمكنك تطبيق تسريحة الويفي المموج على طريقتها خلال تواجدك في المنزل، هذه التسريحة تليق بكل الأوقات صباحاً ومساءً، وتشعرك بالراحة أثناء عملك المنزلي.