أجدد صيحات جمالية من أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025.. مكياج العيون الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تألقت منصات عروض أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، بصيحات جمالية عصرية ولافتة، تعكس تطلعات المرأة العصرية نحو تعزيز جمالها بأساليب جديدة ومبتكرة. وأتت اتجاهات المكياج متنوعة، سواء لجهة الأساليب أو درجات الألوان. وكان لافتاً بروز صيحة المكياج المشرق بألوان جريئة كالأزرق، والأصفر، وحتى الأبيض، التي يبدو أنها تسيطر على مشهد الموضة لهذا الموسم، كصيحة لافتة، تمنح المرأة إطلالة جريئة وعصرية.

لم تخلُ عروض أسبوع الموضة في باريس لرييع وصيف 2025، من صيحات الشعر العصرية، حيث زُينت الإطلالات بتسريحات شعر لافتة، تضفي لمسة مميزة على الإطلالة.

ما رأيك بالتعرف إلى المزيد عن صيحات جمالية من أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، التي تستعرضها لك "الخليج 365"؛ لتستوحي منها الصيحة الجمالية التي تعبر عن شخصيتك وترضي ذوقك.

صيحة مكياج الكحل الأبيض

من عرض كريستوفر إسبر Christopher Esber -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

تشكل صيحة مكياج الكحل الأبيض؛ أحد أبرز اتجاهات الجمال لهذا الموسم. هذه الصيحة المبتكرة، قد تغير قواعد المكياج التقليدية، وإضفاء لمسة من الإشراق والتميز على أي إطلالة. وقد برزت بشكل لافت في عروض أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، بخاصة في عرض دار كريستوفر إسبر Christopher Esber، حيث تم تحديد العينين بخط من الكحل الأبيض على طول خط الرموش العلوية، بأسلوب منقط. وتم تنسيقه مع مكياج ناعم للبشرة، وأحمر شفاه بدرجات طبيعية وناعمة؛ ما عزز من بروز العينين ومنح الإطلالات لمسة من الحداثة والتميز.

صيحة مكياج عيون مشرق وبارز

من عرض كريستوفي غيلارمي Christophe Guillarmé -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

شهدت عروض أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025، بروز صيحة جديدة وغير تقليدية في عالم المكياج، وهي ظلال العيون الملونة مع الأيلاينر. أضافت هذه الصيحة لمسة منعشة ومشرقة لمكياج العيون، مقدمة إطلالة جريئة ولافتة. وقد تألقت عارضة دار كريستوفي غيلارمي Christophe Guillarmé، في أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، بهذه الصيحة اللافتة التي ارتكزت على تطبيق ظلال عيون بتدرجات رمادية على الجفون العلوية، وظلال عيون وردية مشرقة بدءاً من منتصف الجفون العلوية حتى زاوية العين الداخلية. إلى جانب تحديد العينين بقلم من الكحل الأسود، ورسم خط أيلاينر رفيع على طول خط الجفون الثابتة، مع تطبيق الرموش الاصطناعية. أما أحمر الشفاه؛ فتم تطبيقه باللون الوردي الخافت، مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه باللون البني.

صيحة ظلال العيون الثلجية

من عرض كازابلانكا Casablanca -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

يبدو أن صيحة ألوان ظلال العيون الثلجية، تحتل الصدارة في موضة صيحات المكياج لهذا الموسم. وهذا ما شاهدناه في العديد من الإطلالات على منصات عروض أسابيع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025؛ ففي عرض دار كازابلانكا Casablanca، تألقت العارضة بمكياج ثلجي لافت، اعتمد على تطبيق ظلال عيون رمادية فاتحة على كامل الجفون الثابتة والمتحركة، وتطبيق خط سميك من ظلال العيون البنية عند الخط الفاصل بين الجفون الثابتة والمتحركة. ورسم خط رفيع من الأيلاينر على طول منبت الرموش العلوية، وتكثيف الرموش بالماسكرا. أما أحمر الشفاه؛ فتم اعتماده باللون البني مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق بدرجة من لون أحمر الشفاه.

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مكياج ظلال عيون ملونة

من عرض درايز فان نوتن Dries Van Noten -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

في عروض أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، لفتتنا صيحة مكياج العيون الملونة مع لمسات مشرقة التي برزت في عرض دار درايز فان نوتن Dries Van Noten، حيث تم تطبيق لون ظلال عيون أصفر مشرق على الجفون العلوية بمحاذاة خط الرموش. في حين، جاءت ظلال العيون الوردية الجريئة؛ لتبرز الرموش العليا وتضيف لمسة حيوية على نظرة العينين، ما عكس تبايناً لافتاً وجريئاً بين الألوان. هذا إلى جانب مكياج بشرة ناعم وطبيعي؛ ما عزز التركيز على جمال العينين ومنح الوجه مظهراً مشرقاً.

صيحة مكياج أحمر شفاه مرجاني جريء

من عرض ريفيري كارولاين هيو Reverie Caroline Hu -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

عكست صيحة أحمر الشفاه المرجاني؛ الجرأة والتفرد في عرض دار ريفيري كارولاين هيو Reverie Caroline Hu خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف. هذه الصيحة كانت النقطة المحورية في إطلالة العارضة، حيث تم اعتمادها بأسلوب مبتكر، ارتكز على تطبيق أحمر شفاه مشرق وجريء بدرجات اللون الأحمر على الشفة السفلية فقط، وتحديد نصفها بخط أبيض؛ ما أضاف لمسة عصرية وأنثوية جريئة على الإطلالة. التركيز على الشفاه دون تحميل باقي ملامح الوجه بالمكياج الثقيل يعزز من جمال الإطلالة ويمنحها طابعاً معاصراً. هذه الصيحة، تعكس توجهات مكياج 2025، حيث تركز الدور العالمية على إبراز عنصر واحد من الوجه مثل الشفاه، مع الحفاظ على المظهر الطبيعي للبشرة.

صيحة مكياج سموكي ذهبي ناعم

من عرض موغلر Mugler -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

يُعتبر مكياج السموكي الناعم باللونين الذهبي والأسود؛ أحد أبرز اتجاهات صيحات المكياج. هذه الصيحة اللافتة، برزت في عرض دار موغلر Mugler في أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، بأسلوب متوازن وناعم، حيث تم تطبيق الظلال الذهبية على الجفن المتحرك بوصفه قاعدة؛ ما أضاف لمسة من الإشراق والبريق. يليه، تطبيق ظلال أسود اللون، وبشكل متدرج على الزاوية الخارجية للعين وفي منطقة الثنية؛ لخلق عمق وتحديد جذاب. إلى جانب تحديد داخل العين بقلم كحل باللون الذهبي، وتكثيف الرموش بالماسكرا. أما أحمر الشفاه؛ فتم اعتماده باللون النيود الطبيعي، ما عزز من إبراز جمال مكياج العينين.

أكسسوارات شعر لافتة

من عرض زومر Zomer -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

لم تقتصر الصيحات الجمالية التي برزت في عروض أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025، على اتجاهات المكياج فحسب، بل طالت أيضاً تسريحات الشعر، حيث لفتتنا في عرض دار زومر Zomer، تسريحة شعر الكعكة المنخفضة والمزينة بخيوط زرقاء ناعمة، بدءاً من أعلى الرأس عند الفرق النصفي للغرة ومنسدلة نحو الشعر. أكسسوار الشعر هذا، أضاف لمسات عصرية على الإطلالة.

صيحة الغرة الطويلة الستارة

من عرض موغلر Mugler -مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©

إلى جانب ذلك، شهدت منصات عروض أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2025؛ صيحات قصات شعر لافتة وجريئة، ولعل أبرزها قصة الشعر البيكسي من الخلف، مع الغرة الأمامية الطويلة المنسدلة على الجبين، التي تزينت بها عارضة دار موغلر Mugler. هذه القصة، تناسب المرأة الجريئة الباحثة عن التألق بقصة شعر عصرية وغير تقليدية في الصيف.