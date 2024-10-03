هيلاري داف في يوم ميلادها.. نجمة الصيحات الجمالية المفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تتمتع النجمة العالمية هيلاري داف Hilary Duff بملامح أوروبية جذابة وناعمة تميزها عن غيرها من نجمات العالم، ودائماً ما تختار إطلالات المكياج وتسريحات الشعر المناسبة لها والتي تليق بها، وبشكل عام، هي تميل إلى الإطلالات الأنثوية الناعمة مقارنة بالمكياج القوي. وهي إلى جانب كونها واحدة من نجمات هوليوود اللواتي يمتلكن بصمة خاصة في أدوارها التمثيلية، تتميز بملامح مفعمة بالأنوثة والحيوية وببشرة مثالية، وتقوم بتزيينها بلمسة بسيطة من المكياج، خاصة متبعة خطوات تطبيق المكياج الناعم والتسريحات العصرية الشبابية.

وتحرص هيلاري داف في مكياجها على إبراز النعومة والبساطة في ملامحها مع لمسات عصرية مختلفة بألوان زاهية، أهمها الأزرق الذي غالباً ما يزين إطلالاتها منذ سنوات طويلة. وتكمل مكياج العيون بالرموش الطويلة والكثيفة، على أن يكون الفاونديشن مضيئاً في جميع الأوقات لتحصل على لمسة البشرة المضيئة والصحية، ناهيك عن عشقها الواضح لألوان أحمر الشفاه النيود. وفيما يتعلق بتسريحات شعرها، تفضل هيلاري داف الاختيارات الأنثوية البسيطة جداً، فهي تحب ترك شعرها منسدلاً مع فرق الشعر النصفي.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف 28 سبتمبر من كل عام، نرصد لك مجموعة صيحات جمالية من وحي هيلاري داف.

صيحة أحمر الشفاه البارز

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يشتهر أحمر الشفاه باللون الأحمر البارز أنه الخيار الأنسب على صاحبات البشرة البيضاء والشعر الأشقر، وهذا ما تتوق إليه هيلاري داف في اختياراتها، حيث اعتمدت في إحدى إطلالاتها مكياجاً كلاسيكياً ارتكز على ظلال العيون الذهبية البراقة الخافتة فوق جفن العين المتحرك ولمسات بارزة من الماسكرا، إلى جانب مكياج البشرة الموحد والناعم مع البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه باللون الأحمر البارز، ومما زاد من جمال إطلالتها تسريحة الشعر المبلل بقصة الكاريه.

مكياج نيود خفيف بلمسات براقة

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ويعد المكياج النيود المفضل في اختيارات هيلاري خاصة وأنها تعشق الألوان الزاهية في مكياجها، وقد اعتمدت في إحدى المرات مكياج نيود خفيفاً، طبقت فيه القليل من ظلال العيون النيود بلمسات براقة ناعمة فوق جفن العين المتحرك والماسكرا المطولة للرموش، وبدت بشرتها طبيعية ومشرقة بالفاونديشن الموحد، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه النيود الطبيعي، كذلك اختارت تسريحة الشعر المبلل المموج بقصة الكاريه والفرق النصفي للغرة.

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مكياج براق مع أحمر الشفاه الكرزي

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وفي واحدة من أجمل إطلالاتها الجمالية، تألقت هيلاري بمكياج راقٍ براق ارتكز على ظلال العيون الفضية البراقة التي برزت لون عينيها الخضراوين إلى جانب الماسكرا البارزة، والبلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين، واختارت أحمر الشفاه باللون الكرزي المات حيث ظهرت جذابة وملفتة بهذا اللون، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر المبلل الطويل باللون الأشقر والفرق الجانبي للغرة.

مكياج أرزق ناعم بنغمات براقة

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تعشق هيلاري ظلال العيون الزرقاء منذ شهرتها، وقد رأيناها في الكثير من الإطلالات بهذه الصيحة الجمالية، حيث اعتمدت في واحدة من صيحاتها مكياجاً أزرق بلمسات براقة فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا البارزة ومكياج البشرة الناعم والمناسب على لون بشرتها البيضاء جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه الزهري الطبيعي، واختارت تسريحة الشعر الويفي بالفرق الوسطي للغرة.

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مكياج بني داكن مسحوب

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ومن اختيارات هيلاري المثالية في صيحاتها الجمالية المكياج البني الداكن الذي ارتكز على ظلال العيون البنية المسحوبة إلى خارج جفن العين العلوي وخط الظلال باللون نفسه عند الجفن السفلي للعين مع الماسكرا الكثيفة والفاونديشن المخملي الذي زينته بالبلاش الترابي الناعم وأحمر الشفاه الزهري، ومع مكياجها اعتمدت تسريحة الشعر المموج الطويل باللون الأشقر.

مكياج أسود مات

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وإلى جانب الألوان الزاهية في مكياجها، تعتمد هيلاري أحياناً مكياج العيون السموكي بدرجات مختلفة، حيث تألقت بهذا المكياج الثقيل الذي ارتكز على ظلال العيون السموكي المات مع الماسكرا الكثيفة، والفاونديشن المضيء للبشرة مع لمسات البلاش الزهري الناعمة، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي المات، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس بالفرق الوسطي للغرة ولون الشعر الأشقر البلاتيني.