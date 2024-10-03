الفرق بين معايير الجمال في الماضي والحاضر... مقارنة عبر الزمن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تعكس معايير الجمال عبر الزمن، تحولات مجتمعية، وثقافية، متنوعة بحسب العادات والمعتقدات الخاصة بكل حضارة. في حين أن الجمال في الماضي، بخاصة في العصور الوسطى كان مرتبطاً بالطبيعة والتأثيرات الثقافية المحلية، حيث كان يُعبّر عن الثروة والمكانة الاجتماعية، ما جعل لكل حضارة تعريفها الفريد للجمال. فإن الجمال، في العصر الحديث، عكس الهوية الذاتية للفرد، ولم يعد يقتصر على مظهر محدد استجابة لمعايير اجتماعية فحسب، بل بات يعبّر عن التنوع في الأساليب والألوان، لا سيما ومع التطور في الطب التجميلي غير الجراحي، الذي خلق معايير عالمية للجمال. ومع ذلك، يُنظر إلى الجمال كمرآة للتعبير عن الذات والتفرد، متجاوزاً الحدود التقليدية، ليحتضن جميع الأذواق.

معايير الجمال بين الماضي والحاضر ليست مجرد اختلافات سطحية، بل تعكس رؤية كل عصر للجمال. فما هو الفرق بين معايير الجمال في الماضي والحاضر، وكيف تطور مفهوم الجمال عبر الزمن؟! تابعي مع "الخليج 365" واكتشفي بنفسك.

معايير الجمال في العصور القديمة

ارتبطت معايير الجمال في العصور القديمة بالبيئة المحيطة والتقاليد

ارتبطت معايير الجمال في العصور القديمة، بالبيئة المحيطة والعادات والتقاليد. وغالباً ما كان يُنظر إلى الجمال على أنه انعكاس للصحة والرفاهية. وكانت معايير الجمال تعتمد بشكل رئيسي على مكونات طبيعية للعناية بالبشرة وجمالها. مثال على ذلك:

الجمال في الحضارة المصرية القديمة

كانت معايير الجمال في الحضارة المصرية القديمة، تعتمد بشكل رئيسي على المكونات الطبيعية في الحضارة المصرية القديمة، وكان الجمال مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوة والروحانية، والتناغم مع الطبيعة. وكان يمثل توازناً بين الجسد والروح. وكانت البشرة الفاتحة تعتبر رمزاً للجمال، والعيون الواسعة والمحددة بدقة كانت تعتبر رمزاً للجاذبية والقوة الروحية. إلى جانب الشعر الأسود الطويل والكثيف واللامع، الذي كان يعتبر أحد أهم علامات الجمال في الحضارة المصرية القديمة.

الجمال في الحضارة اليونانية القديمة

كان مفهوم الجمال في الحضارة اليونانية القديمة، يعدّ جزءاً مهماً من الفلسفة والحياة اليومية، حيث ارتبطت معايير الجمال بالكمال الجسدي والروحي. اعتقد الإغريق أن الجمال ليس مجرد مظهر خارجي، بل هو توازن بين الجسد والعقل، ما يعكس الانسجام والتناغم في الإنسان. وكانت البشرة الفاتحة تعتبر رمزاً للنبل. إلى جانب العيون الواسعة والأنف المستقيم والفم الصغير، والشعر الطويل والمجعد، كانت تعتبر من علامات الجمال أيضاً في الحضارة اليونانية.

الجمال في الحضارة الرومانية

ارتبطت معايير الجمال في الحضارة الرومانية، بالمكانة الاجتماعية والنبل. وكان الجمال يتطلب توازناً بين الأناقة والتناسق الجسدي، مع الاهتمام بالزينة والمظهر الخارجي كوسيلة للتعبير عن المكانة الاجتماعية. وفضّل الرومان البشرة الفاتحة كرمز للطبقة الاجتماعية العليا، حيث كانت تدل على النبل والرفعة. وكانت العيون الواسعة والمحددة بالكحل، تعتبر من علامات الجمال والجاذبية لدى الرومان. وشكلت الشفاه الحمراء والخدود الوردية رمزاً للحيوية والجاذبية، ودليلاً على الصحة والجمال الطبيعي، إلى جانب الشعر الأشقر الذي اعتبر للجمال والجاذبية.

الجمال في الحضارة الصينية القديمة

ارتبط مفهوم الجمال في الحضارة الصينية القديمة، بالقيم الثقافية والفلسفية التي تعكس الانسجام بين الإنسان والطبيعة. وكان الجمال يعّبر عن الصحة، والنقاء، والتوازن الداخلي، وكان وسيلة للتعبير عن الفخامة والرقي. وكانت البشرة الفاتحة والناعمة، والشفاه الصغيرة والوردية من أبرز معايير الجمال، واعتبرت العيون الصغيرة واللوزية علامة على الجاذبية. إلى جانب الشعر الأسود اللامع، والحواجب المقوسة والرفيعة.

الجمال في الحضارة الهندية القديمة

تمثلّت معايير الجمال وبشكل وثيق في الحضارة الهندية القديمة، بالقيم الروحية والثقافية، حيث كان يُنظر إلى الجمال على أنه انعكاس للانسجام بين الجسد والروح. وأيضاً مرتبط بالصحة والنقاء الجسدي والروحي. كانت البشرة البرونزية المتوهجة تعتبر رمزاً للأنوثة والجمال، والعيون الكبيرة والمحددة، والشفاه الممتلئة والوردية، وأيضاً الحواجب العريضة والمقوسة، بما في ذلك الشعر الطويل والكثيف، من أبرز علامات الجمال والأنوثة والجاذبية. هذا إضافة الى الحناء التي كانت تعدّ جزءاً أساسياً من العادات والتقاليد الهندية.

معايير الجمال في العصور الوسطى

تأثرت معايير الجمال في العصور الوسطى بالتقاليد الاجتماعية والدينية والمكانة الطبقية. كان للجمال قيمة رمزية تعبر عن الفضيلة والمكانة، استنادًا إلى المعتقدات السائدة آنذاك. كانت البشرة الشاحبة، والعيون الصغيرة، والشعر الطويل، لا سيما إذا كان لونه أشقر أو فاتحاً، من أبرز معايير الجمال في العصور الوسطى، حيث كانت تعكس النبل والطبقة العليا. إلى جانب الجبين العالي الذي اعتبر من علامة الجمال والذكاء. وكانت النساء يحلقن مقدمة رؤوسهن لخلق مظهر جبهة أعلى وأكثر بروزاً. هذه السمة الغريبة كانت تعتبر معياراً من معايير الجمال المثالية.

معايير الجمال في العصر الحديث

في العصر الحديث، تطور مفهوم الجمال، ليصبح أكثر تنوعاً وشمولية. حيث شهدت معايير الجمال تحولات جذرية بمرور الزمن، متأثرة بالعادات، التكنولوجيا، والتوجهات العالمية. وأصبحت المعايير أكثر انفتاحاً، وتُقدر الجمال الطبيعي بجميع أشكاله. إضافة إلى ذلك، ساهمت التكنولوجيا والتطور في الطب التجميلي غير الجراحي، في تقديم حلول جمالية مبتكرة مثل العلاجات غير الجراحية ومستحضرات العناية بالبشرة المتطورة. كما وظهرت اتجاهات جديدة تدعو إلى قبول الجمال الطبيعي والتنوع، ما يعكس تطوراً إيجابياً في الفهم المجتمعي للجمال.

وبينما كانت معايير الجمال في العصور القديمة، تعتمد على الطبقة والمكانة الاجتماعية، باتت المعايير الحديثة، تعبّر عن التفرد والثقة بالنفس بغض النظر عن الخلفية أو العرق.

إليك أبرز 5 معايير ومفهوم الجمال في العصر الحديث:

التنوع في الجمال: من أبرز معايير الحديثة، هو الاهتمام بالتوازن بين الجمال الطبيعي والتقنيات الحديثة. ولم يعد الجمال يُقاس بمعايير ثابتة، بل أصبح يحتفي بالتنوع، حيث يتم الاعتراف بجمال جميع ألوان البشرة، والأشكال، مقارنةً بمعايير الجمال في الحضارات القديمة التي كانت محصورة في قوالب محددة، مثل العادات والتقاليد. صيحات المكياج: وبرز المكياج كواحد من أهم معايير الجمال في العصر الحديث، بأساليب متنوعة وألوان متعددة، لا سيما مع التقدّم في مجال صناعة مستحضرات التجميل، التي توفر صيحات جمالية ترضي جميع الأذواق، وتلبي احتياجات مختلف أنواع البشرة. العناية بالبشرة: كذلك، تطور مفهوم العناية بالبشرة، ولم يعد التركيز منصباً على استخدام المكونات الطبيعية، بل تمّ تطوير منتجات مخصصة لأنواع البشرة المختلفة والاحتياجات الفردية، مثل مستحضرات تجميلية تحتوي بتركيبتها على حمض الهيالورونيك، أو النياسيناميد، أو الريتينول، وهي مواد فعالة في علاج مشكلات البشرة وتقليل علامات التقدم في السن. تقنيات تجميلية غير جراحية: أحد أبرز التغييرات في مفاهيم الجمال الحديثة، هو بروز التقنيات التجميلية مثل العلاجات بالليزر، والتقشير الكيميائي، والميكرونيدلينغ، وهي تقنيات تجميلية غير جراحية لتحسين مظهر البشرة والحفاظ على شبابها. إلى جانب، الحقن التجميلية كالفيلر، والبوتوكس، وخيوط الشد وغيرها من التقنيات التجميلية غير الجراحية، التي أصبحت جزءًا مهماً من معايير الجمال في العصر الحديث. إلى ذلك، الاهتمام بالصحة الجسدية واللياقة البدنية، اكتسب أهمية واسعة في العصر الحديث، حيث يعتبر الجسد الصحي جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الجمال الشامل. التفرد في الأسلوب: في العصر الحديث، أصبح التفرد في الأسلوب الشخصي للفرد، جزءاً لا يتجزأ من معايير الجمال. وبات الأشخاص يتبنون ما يناسبهم من صيحات جمالية، سواء لجهة المكياج أو الشعر وحتى الأزياء، وذلك لإبراز الهوية الشخصية والتعبير عن الذات بطرق فريدة ومبتكرة.

المصادر:

spb.hse.ru/soc/illuminated/news

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