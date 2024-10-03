تهدد صحتك.. 6 أطعمة احذر تناولها بعد شرب القهوة مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

لا شكّ أنّ القهوة من المشروبات التي يستمتع بتناولها الكثير من الأشخاص، وبالرغم من فوائدها، إلا أن مزجها ببعض الأطعمة قد يضر بصحة الإنسان، وفقًا لما كشفه موقع "health".

الأطعمة الغنية بالصوديوم

تحتوي القهوة على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تؤثر بشكل مباشر على ضغط الدم، كما أنّ تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع ضغط الدم، لذا يُفضل تجنب تناولها بعد شرب القهوة.

الأطعمة الباردة

تناول الأطعمة الباردة مع القهوة يمكن أن يضعف الجهاز الهضمي ويسبب الغثيان، لذلك يُنصح بتجنب تناول أي طعام بارد لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد استهلاك القهوة.

الأطعمة المصنوعة من الكركم

على الرغم من احتواء الكركم على مضادات الأكسدة، يجب تجنبه مع القهوة، حيث يمكن أن تسبب الأطعمة التي تحتوي على الكركم الغازات والإمساك في المعدة.

الأطعمة الغنية بالحديد

تحتوي القهوة على التانينات والأوكسالات التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم، لذا يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل المكسرات والحبوب والخضروات الورقية، مع القهوة.

الحليب

الجمع بين الحليب والقهوة يعيق امتصاص الكالسيوم، إذ يمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يقلل من امتصاص الكالسيوم الغذائي.

اللحوم الحمراء

شرب القهوة بعد تناول اللحوم الحمراء، يمكن أن يؤثر سلبًا على امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء، وخاصة الحديد.



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