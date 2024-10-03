نوع تمرين قد يساعد في الوقاية من النوبات القلبية.. لن تتوقعه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلعب عضلات الساق، وخاصة عضلة باطن القدم، دورا حاسما في ضخ الدم إلى القلب، عندما تنقبض هذه العضلات، فإنها تعمل مثل المضخة، وتدفع الدم غير المؤكسج إلى أعلى باتجاه القلب عبر الأوردة، هذه الآلية مهمة لأن الدم يجب أن يعمل ضد الجاذبية للعودة من الساقين إلى القلب.

وإذا كانت عضلات الساق ضعيفة أو غير نشطة، تصبح هذه العملية غير فعالة، ما يؤدي إلى تجمع الدم في الأطراف السفلية، وزيادة الضغط على الأوردة، وضعف الدورة الدموية المحتمل، بحسب timesofindia.

ويؤدي الخمول البدني عادة إلى قلة استخدام عضلات الساق، وقد يؤدي هذا إلى ضعف تدفق الدم، ما يؤدي إلى أمراض مثل الخثار الوريدي العميق أو القصور الوريدي المزمن، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في حين يؤدي الانقباض والاسترخاء المتكرر لعضلات الساق أثناء التمرين إلى إنتاج أكسيد النيتريك، وهو جزيء يساعد في توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم، وهذا لا يساعد فقط في تجنب ارتفاع ضغط الدم ولكن أيضًا النوبات القلبية، لأن انخفاض ضغط الدم يعني ضغطًا أقل على القلب.

كيف تعمل تمارين عضلات الساق على تحسين اللياقة القلبية والأوعية الدموية؟

اللياقة القلبية الوعائية ضرورية للوقاية من أمراض القلب، وتساهم ممارسة عضلات الساق في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام بعدة طرق.

أولاً، تساعد تمارين الساق على تحسين القدرة على التحمل من خلال زيادة كفاءة القلب والرئتين، ومع تحسن تدفق الدم، يتم تعزيز توصيل الأكسجين إلى الأنسجة، ما يعني أن القلب لا يضطر إلى العمل بجد لضخ الدم عبر الجسم.

ثانيًا، تساهم عضلات الساق الأقوى في تحقيق توازن أفضل وقدرة على الحركة، ما يجعل من السهل البقاء نشطًا والمشاركة في النشاط البدني المنتظم.

اللياقة القلبية الوعائية تراكمية، ما يعني أنه كلما زاد انخراط الشخص في النشاط البدني، أصبح القلب أقوى.

لا تعمل تمارين الساق على تقوية الجزء السفلي من الجسم فحسب، بل تساعد أيضًا في الحفاظ على وزن صحي وتحسين مستويات الكوليسترول ودعم وظيفة الجهاز القلبي الوعائي بأكمله.

تمارين خاصة لعضلات الساق من أجل صحة القلب

دمج تمارين محددة تستهدف عضلات الساق في روتين اللياقة البدنية الخاص بك يمكن أن يوفر فوائد عديدة للقلب والأوعية الدموية.

فيما يلي بعض التمارين التي يمكن تضمينها بسهولة في التدريبات اليومية:

رفع الساق: قف مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين، ما عليك سوى الوقوف على أصابع قدميك، ثم وضع كعبيك لأسفل، هذا تمرين ممتاز لعضلات الساق والدورة الدموية بشكل عام.

يمكن القيام بذلك في أي مكان عندما يسمح الوقت بذلك؛ يمكن القيام به في مكان مثل متجر البقالة أو أثناء انتظار المرء في طابور الخروج أو أثناء فترات الراحة في العمل.

رفع الساق أثناء الجلوس: اجلس على كرسي وقدميك على الأرض وأصابع قدميك مسطحة على الأرض، ثم ادفع كعبيك بعيدًا عنك قدر الإمكان عن طريق الدفع في الأرض بأطراف قدميك، ثم أنزل ظهرك لأسفل، هذا ممتاز للأشخاص العاملين الذين يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر أو يقودون كثيرًا.

المشي والجري: يمكن أن يؤدي الجري أو الركض أو المشي إلى تقلص عضلات الساق، وتحسين الدورة الدموية.،إنه تمرين شامل يطور اللياقة البدنية والقدرة على التحمل القلبية الوعائية أيضًا.

القفز بالحبل: القفز بالحبل هو تمرين مكثف للغاية ويمر عبر الكثير من عضلات الساق بينما يوفر تمرينًا ممتازًا للقلب، وهو مفيد لتدفق الدم وزيادة معدل ضربات القلب وتحسين القوة بشكل عام.

ركوب الدراجات: سواء على دراجة ثابتة أو في الهواء الطلق، فإن ركوب الدراجات يقوي عضلات الساق مع توفير تمرين القلب والأوعية الدموية منخفض التأثير، إنه مفيد لأولئك الذين يريدون تجنب إجهاد المفاصل الذي يمكن أن يأتي مع التمارين عالية التأثير مثل الجري.



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