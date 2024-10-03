دراسة: النوم أكثر من 9 ساعات يوميا يسبب الوفاة.. اعرف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر كثرة النوم تهديدًا لصحة العديد من الأشخاص، وتعرضهم لخطر الإصابة بمشكلات صحية.

وبحسب ما ذكره موقع WebMD، إليك تأثير كثرة النوم على الصحة.

أمراض القلب

وجدت دراسة أجريت على 72 ألف سيدة أن التحليل الدقيق للبيانات أظهر أن النساء اللواتي ينامن من 9 إلى 11 ساعة يوميًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 38% مقارنة بالنساء اللواتي ينامن 8 ساعات، ولم يحدد الباحثون بعد سببًا للارتباط بين الإفراط في النوم وأمراض القلب.

زيادة الوزن

يؤدي النوم المفرط إلى زيادة الوزن، وأظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين ينامون لمدة تتراوح من 9 إلى 11 ساعة كل ليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 21% للإصابة بالسمنة على مدى فترة 6 سنوات، مقارنة بالأشخاص الذين ينامون ما بين 7 إلى 8 ساعات.

خطر الوفاة المبكر

وجدت دراسات متعددة أن الأشخاص الذين ينامون 9 ساعات أو أكثر في الليلة، لديهم معدلات وفاة أعلى بكثير من الأشخاص الذين ينامون من 7 إلى 8 ساعات.

ووجد الباحثون أن الاكتئاب والوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض يرتبطان أيضًا بالنوم لفترات طويلة، ما يعتبر عوامل مرتبطة بالزيادة الملحوظة في معدل الوفيات لدى الأشخاص الذين ينامون كثيرًا.



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