أمريكا تعاقب شخصًا و3 كيانات قدَّموا دعمًا ماليًّا لـ"الثوري الإيراني" و"حزب الله"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 5:22 مساءً

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء فرض عقوبات على 3 كيانات وشخص واحد في كل من لبنان وتركيا؛ لتقديمهم الدعم المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتمويل حزب الله اللبناني. وأوضحت الوزارة في بيان أن "هذه الكيانات حققت عائدات، تُقدر بمئات الملايين من الدولارات، من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية". وأضافت بأن "مبيعات السلع الإيرانية توفر مصدرًا رئيسيًّا لتمويل أنشطة فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني، ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء المنطقة". من جانبه، بيَّن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون أن "إجراء اليوم يؤكد تصميم واشنطن على منع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والجماعات الإرهابية الوكيلة له من استغلال النظام التجاري الدولي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

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