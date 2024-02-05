الشيخ الخثلان يوضح حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية صح

نشر الشيخ الدكتور سعد الخثلان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل “إكس” توضيحاً حول حكم الشرع في الاشتراك في الصكوك الحكومية (صح) الادخاري الصادرة عن وزارة المالية.

وذكر الخثلان في تغريدة له على تطبيق “إكس”: “جواباً عن الاستفسارات الواردة عن حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية (صح) الصادرة عن وزارة المالية مؤخراً، نوضح أن هذه الصكوك منتج إدخاري مبني على هيكلة المضاربة والمرابحة، وهي متوافقة مع الضوابط الشرعية ومجازاة من اللجان الشرعية في المؤسسات المالية بالمملكة.”

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