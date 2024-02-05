الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائمًا جزئيًا إلى غائمًا مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المملكة (القريات وطريف).

وسيظل الطقس باردًا على معظم مناطق المملكة.

وحول حركة الرياح، توقع التقرير أن تكون شمالية إلى شمالية غربية على البحر الأحمر بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر.