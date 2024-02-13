انت الان تتابع الهلال يعلن إصابة حارس مرماه بالرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 5:55 مساءً

أعلن نادي الهلال اليوم الثلاثاء تعرُّض حارس الفريق الكروي الأول حبيب الوطيان للإصابة بالرباط الصليبي والغضروف. وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "أوضحت الفحوص الطبية والأشعة تعرُّض (حبيب الوطيان) لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف؛ ويحتاج إثرها لتدخُّل جراحي، سيُحدَّد موعده لاحقًا". ويستعد الهلال لمواجهة سابهان الإيراني يوم الخميس 15 فبراير، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

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