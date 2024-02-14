فحص 1,232 من عينات الغذاء والمياه بجدة

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وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينا أنه جرى خلال يناير الماضي زيارة 4,233 منشأة صحية، 2,983 منشأة تجارية، وجرى فحص 1,232 من عينات الغذاء والمياه، فيما وصل عدد البلاغات إلى 87 بلاغا.
وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
الجولة الرقابية:
- 7,216 جولة رقابية في يناير.
- في نطاق 16 بلدية فرعية.
- زيارة 4,233 منشأة صحية.
- زيارة 2,983 منشأة تجارية.
- فحص 1,232 من عينات الغذاء والمياه.
- 87 بلاغا.
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