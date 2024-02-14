شكرا لقرائتكم خبر فحص 1,232 من عينات الغذاء والمياه بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متضمنة فحص 1,232 من عينات الغذاء والمياه، نفذت أمانة محافظة جدة خلال يناير الماضي 7,216 جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينا أنه جرى خلال يناير الماضي زيارة 4,233 منشأة صحية، 2,983 منشأة تجارية، وجرى فحص 1,232 من عينات الغذاء والمياه، فيما وصل عدد البلاغات إلى 87 بلاغا.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

الجولة الرقابية: