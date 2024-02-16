شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

طقس الرياض

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة الرياض مساء اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة.كان المركز الوطني للأرصاد نبه من أمطار متباينة الشدة اليوم الجمعة على المنطقة الشرقية، تتنوع بين أمطار خفيفة ومتوسطة.وتوقع هطول أمطار خفيفة على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، تبدأ الساعة 10 صباحًا، حتى 10 مساء.وذكر أن التأثيرات المصاحبة شملت رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.وبين أن الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ستشهد أمطارًا متوسطة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.