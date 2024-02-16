شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. المملكة تتصدر قائمة الأمم المتحدة في نمو عدد السياح والان نبدء بالتفاصيل



وحققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023 مقارنة بعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024.

السياحة في السعودية كما يشير التقرير إلى تحقيق المملكة تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.

وساهمت الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19". الوجهات السياحية في المملكة وبلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الدوليين 122% على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019 وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الوافدين والمحليين خلال العام 2023.

كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار الوافدين بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.

وتأتي الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها. الدمام - شريف احمد - تصدرت المملكة العربية السعودية ، قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023 مقارنة بالعام 2019 للدول الكبرى سياحياً.وحققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023 مقارنة بعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024.كما يشير التقرير إلى تحقيق المملكة تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019.وساهمت الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19".وبلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الدوليين 122% على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2019 وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الوافدين والمحليين خلال العام 2023.كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار الوافدين بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.وتأتي الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها.