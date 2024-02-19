تراند اليوم : الكشف عن مصير طفلتي المصرية "مريم مجدي" المقتولة على يد زوجها في سويسرا

صحيفة الخليج 365: كشف أحمد مجدي، شقيق المصرية المقتولة على يد زوجها في سويسرا، عن مصير طفلتيها.

وقال مجدي، إنه تم عرض طفلتي "مريم مجدي" للتبني في سويسرا، موضحا أن عائلته على استعداد حاليًا للذهاب إلى سويسرا لإنقاذ الطفلتين من المصير المجهول.

وأضاف: "أناشد الدولة المصرية مساعدتنا في استعادة ابنتي أختي من سويسرا"، مستكملاً: "نحتاج من الجهات المعنية مساعدتنا في عودة البنتين، وأنا أثق أن السلطات المصرية لن تتخلى عنا".

وأشار إلى أن الطفلتين عاشا في مصر تقريبا 7 سنوات، مبينا أن مريم وثقت في السلطات السويسرية ولكن السلطات لم تستطع حمايتها، وفق "العربية نت".

وتابع: "أقل واجب نستطيع أن نقوم به وفاءً لمريم هو عودة البنتين قبل أن تذهبا لأي أسرة أخرى"، لافتا إلى أنه سوف يستعين بمكتب محاماة على دراية بالقانون السويسري.